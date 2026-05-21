Roger Köppel: "Antifa-Aktivisten" stören «Köppel auf dem Campus" in Zürich

Um 11.20 Uhr füllt sich der Platz vor der Universität Zürich langsam. Studenten stehen in kleinen Gruppen beisammen, daneben Besucher, Medienleute, Neugierige. Zehn Minuten später beginnt "Köppel auf dem Campus", ein offenes Debattenformat mit Roger Köppel....

Um 11.20 Uhr füllt sich der Platz vor der Universität Zürich langsam. Studenten stehen in kleinen Gruppen beisammen, daneben Besucher, Medienleute und Neugierige. Ten Minuten später beginnt "Köppel auf dem Campus", ein offenes Debattenformat mit Roger Köppel.

Der Weltwoche-Verleger und -Chefredaktor erklärt zu Beginn, wie es zu dieser Veranstaltung gekommen sei: Die Ermordung des amerikanischen Aktivisten Charlie Kirk habe ihn dazu bewogen, die Debatte an den Universitäten zu suchen. Streitkultur müsse gepflegt werden. Gerade die Universität müsse eigentlich jener Ort sein, an dem Meinungsvielfalt am grössten sei. Ob das noch so sei, werde man nun herausfinden, so Köppel.

Das Format ist einfach: Köppel steht vorne, die Anwesenden können ans Mikrofon treten, Fragen stellen, widersprechen, angreifen. Rund 300 Personen verfolgten die Veranstaltung





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