Rod Stewart kritisiert erneut Donald Trump nach Treffen mit König Charles III.

Rod Stewart, der britische Sänger und langjährige Musikstar, hat nach einem Treffen mit König Charles III. erneut Donald Trump scharf kritisiert. Der Monarch hat diplomatisch formulierte, indirekte politische Botschaften an die US- Regierung gesendet.

Rod Stewart sorgt nach einem Treffen mit König Charles III. für Aufsehen, nachdem der Musiker den US-Präsidenten Trump erneut scharf kritisiert hat. Rod Stewart , der britische Sänger und langjährige Musikstar, äusserte sich im Rahmen eines Treffen s mit König Charles erneut kritisch zu Donald Trump .

Der Monarch setzte auf diplomatisch formulierte, indirekte politische Botschaften an die US- Regierung. Der britische Sänger Rod Stewart (81) zählt seit den 1970er-Jahren zu den bekanntesten Pop- und Rockmusikern Grossbritanniens. Er äusserte sich später bei einer Veranstaltung zustimmend zum Auftritt des Monarchen und reagierte damit unmittelbar im Kontext der laufenden Diskussion. Mehrere Medien betonen in ihrer Berichterstattung insbesondere die zugespitzte Wortwahl des Musikers.

Im Zentrum der internationalen Diskussion stehen dabei vor allem seine im Video gezeigten Formulierungen. Die Redaktion betont die spontane und emotional geprägte Ausdrucksweise Stewarts und den direkten und politischen Ausdrucks der Monarchen





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