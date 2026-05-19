Roche hat für den anstehenden Krebs-Kongress ASCO neue Studiendaten zu verschiedenen Krebsmedikamenten bekannt gegeben. Ein Wirkstoff zielt auf Patientinnen mit hormonabhängigem, HER2-negativen Brustkrebs und hat sein Potenzial gezeigt, um bestimmte Krebsformen zu behandeln. Ebenfalls wirdadev neue Ansatz für HER2-positiven Brustkrebs und neue Medikamente von anderen Krebsarten vorgestellt.

Roche hat wichtige Studiendaten zu verschiedenen Krebsmedikamenten im Vorfeld des grossen Krebs- Kongress es ASCO bekannt gegeben. Ein Wirkstoff zielt auf Patientinnen mit hormonabhängigem, HER2-negativen Brustkrebs, die häufigste Form von Brustkrebs, aus.

Giredestrant, eine neue Klasse von Medikamenten, nutzt den Östrogenrezeptor, um das Wachstum von Krebszellen zu hemmen. Roche meldet, dass Giredestrant das Risiko für ein Wiederauftreten der Erkrankung oder den Tod um 30 Prozent senkt. Aus den persevERA-Studien wird gezeigt, dass die Kombination von Giredestrant und Palbociclib die progressionsfreien Überlebenschancen verbessert hat. Auch die evERA-Studie ergab eine positive Kombination mit Everolimus.

Weitere Daten zeigen ZN-A-1041, einen neuen Wirkstoff, der ins Gehirn besonders gut gelangt, um nachzuvollziehen, wie Hirnmetastasen besser verhindert oder behandelt werden können. Auch Divarasib, ein Medikament zur targeted Behandlung, wird vorgestellt, das gezielt auf die genetische (KRAS-Mutation) wirkt. Im Ganzen zeigen Roche neue Zielgerichtete Therapien und Kombinationen, wie sie KZbroklin's Behandlungsmöglichkeiten in Zukunft individueller und wirksamer gestalten könnten. Der Kongress ASCO findet vom 29. Mai bis zum 2. Juni in Chicago statt





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