Roche bestätigt Jahresziele trotz Währungseinflüssen im ersten Quartal

Der Pharmakonzern Roche hat im ersten Quartal einen Umsatzrückgang in Schweizer Franken verzeichnet, bestätigt aber seine Jahresziele. Wechselkurseffekte spielten eine wesentliche Rolle.

Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen Umsatz rückgang verzeichnet, der jedoch primär auf ungünstige Wechselkurse ffekte zurückzuführen ist. In Schweizer Franken , der Berichtswährung des Unternehmens, lag der Umsatz nach den ersten drei Monaten unter dem Wert des Vorjahresquartals.

Trotz dieser Herausforderung bestätigte Roche am Donnerstag seine für das Gesamtjahr geltenden Ziele. Der Umsatzrückgang in Schweizer Franken belief sich auf 5,0 Prozent. Betrachtet man die Entwicklung jedoch zu konstanten Wechselkursen, zeigt sich ein Wachstum von 6,0 Prozent, womit der Konzern seine intern gesteckten Ziele erreicht hat. Diese Differenz unterstreicht die Bedeutung von Währungsschwankungen für die Umsatzentwicklung international agierender Unternehmen wie Roche.

Die Pharmasparte, das Kerngeschäft von Roche, trug mit 11,5 Milliarden Schweizer Franken zum Gesamtumsatz bei, was einem Rückgang von 4 Prozent entspricht. Das Diagnostikgeschäft erwirtschaftete einen Umsatz von 3,3 Milliarden Schweizer Franken, was einem Rückgang von 7 Prozent entspricht. Obwohl beide Sparten einen Umsatzrückgang in Schweizer Franken verzeichneten, liegen die Ergebnisse weiterhin im Rahmen der Erwartungen von Finanzanalysten. Das Management um CEO Thomas Schinecker zeigte sich zuversichtlich und bestätigte die bisherige Prognose für den weiteren Geschäftsverlauf.

Diese Bestätigung signalisiert Stabilität und Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Die Fähigkeit, trotz widriger Umstände an den Jahreszielen festzuhalten, wird von Investoren positiv bewertet. Für das Gesamtjahr erwartet Roche weiterhin ein Wachstum der Umsätze im mittleren einstelligen Prozentbereich, bereinigt um Währungseffekte. Der Kerngewinn je Aktie soll im hohen einstelligen Prozentbereich steigen.

Darüber hinaus bekräftigte der Konzern sein Engagement für eine stabile Dividendenpolitik und strebt an, die Dividende in Schweizer Franken beizubehalten oder sogar zu erhöhen. Diese Aussage ist ein wichtiges Signal an die Aktionäre und unterstreicht die finanzielle Stärke des Unternehmens. Roche investiert weiterhin stark in Forschung und Entwicklung, um innovative Medikamente und Diagnostika auf den Markt zu bringen. Diese Investitionen sind entscheidend für das langfristige Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.

Die Fokussierung auf innovative Therapien und personalisierte Medizin soll Roche auch in Zukunft als führenden Akteur in der Gesundheitsbranche positionieren. Die Ergebnisse des ersten Quartals zeigen, dass Roche trotz externer Herausforderungen auf dem richtigen Weg ist, seine strategischen Ziele zu erreichen und nachhaltigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen. Die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens an veränderte Marktbedingungen und die konsequente Umsetzung seiner Strategie sind Schlüsselfaktoren für den Erfolg





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Roche Pharmaindustrie Umsatz Wechselkurse Jahresziele Diagnostik Finanzbericht Schweizer Franken

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Schweizer Exporte im ersten Quartal 2026 gesunkenDie Schweizer Exportwirtschaft verzeichnete im ersten Quartal 2026 einen Rückgang der Ausfuhren um 4.2 Prozent auf 66.94 Milliarden Franken. Besonders betroffen waren chemisch-pharmazeutische Produkte, während Uhren und Fahrzeuge Zuwächse verzeichneten. Die Exporte nach Nordamerika und Asien gingen zurück, während Europa ein leichtes Plus aufwies.

Read more »

Temenos steigert Umsatz und Gewinn im ersten QuartalDer Bankensoftwarehersteller Temenos meldet für das erste Quartal 2026 ein Umsatzwachstum von 15 Prozent auf 253 Millionen US-Dollar und einen gestiegenen bereinigten Gewinn. Das Unternehmen bestätigt seine Prognose für das Gesamtjahr und die mittelfristigen Ziele.

Read more »

Temenos steigert Umsatz und Gewinn im ersten Quartal 2026Temenos meldet ein starkes erstes Quartal 2026 mit Umsatz- und Gewinnsteigerungen. Das Unternehmen bestätigt seine Prognose für das Gesamtjahr und die mittelfristigen Ziele. Zudem wird Daniel Schmucki neuer Finanzchef.

Read more »

ABB Baden: Umsatz steigt um 18 Prozent im ersten QuartalDas Unternehmen hebt seine Jahresziele deutlich an. Was bedeutet das für die Zukunft?

Read more »

ABB Baden: Umsatz steigt um 18 Prozent im ersten QuartalDas Unternehmen hebt seine Jahresziele deutlich an. Was bedeutet das für die Zukunft?

Read more »

ABB Baden: Umsatz steigt um 18 Prozent im ersten QuartalDas Unternehmen hebt seine Jahresziele deutlich an. Was bedeutet das für die Zukunft?

Read more »