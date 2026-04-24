Roboter TEA startet am Luzerner Stadtlauf

Ein humanoider Roboter der Hochschule Luzern HSLU nimmt am Luzerner Stadtlauf teil und demonstriert das Potenzial moderner Robotik. Der Roboter TEA wird von Studierenden gesteuert und soll der Bevölkerung die Möglichkeiten der Technologie näherbringen.

Über 14.000 Läuferinnen und Läufer haben sich für den diesjährigen Luzerner Stadtlauf angemeldet, darunter zahlreiche Wiederholungsteilnehmer. Doch ein Starter sticht besonders hervor: TEA , ein humanoider Roboter der Hochschule Luzern HSLU .

Dieser Start am 25. April markiert eine bedeutende Premiere für die Robotikforschung in der Schweiz und soll der Öffentlichkeit das aktuelle Potenzial dieser Technologie demonstrieren. TEA, getauft nach dem Team der Hochschule, ist ein Modell des chinesischen Herstellers Unitree und repräsentiert eine Investition von rund 40.000 Franken. Er ist 1,30 Meter gross und wiegt etwa 35 Kilogramm.

Im Gegensatz zu den speziell für Wettkämpfe entwickelten Robotern, die kürzlich in Peking einen Halbmarathon absolvierten und dabei sogar Weltrekorde unterboten, ist TEA ein Serienmodell, dessen Software an der HSLU für verschiedene Anwendungen angepasst wird. Dies bietet den Studierenden wertvolle praktische Erfahrungen in der Robotik und ermöglicht Forschungsprojekte, beispielsweise im Bereich des Einsatzes von Robotern im Krankenhausalltag.

Die Erwartungen an Roboter sind zwar hoch, wie Lukas Müller, Studiengangleiter des Studiengangs «Digital Engineer – Robotik und Big Data» an der HSLU, betont, doch die Technologie befindet sich noch in der Entwicklung. TEA wird am Luzerner Stadtlauf eine Strecke von etwa drei Kilometern durch die Altstadt zurücklegen, wobei eine Zielzeit von rund 30 Minuten angestrebt wird. Die Herausforderungen sind jedoch vielfältig. Erste Tests haben gezeigt, dass TEA bei warmem Wetter bereits nach einem Kilometer mit Überhitzungsproblemen zu kämpfen hat.

Um dies zu vermeiden, könnten die Studierenden den Roboter kühlen oder in einen speziellen Laufmodus versetzen müssen. TEA wird von einem Team von HSLU-Studierenden betreut, die während des Laufs mitlaufen und den Roboter steuern. Da TEA noch nicht autonom navigieren kann, ist ihre Unterstützung unerlässlich. Im Notfall müssen sie den Roboter sogar tragen, sollte die Überhitzung zu gross werden.

TEA ist mit Kameras und Lidar-Sensoren ausgestattet, die seine Umgebung scannen und Abstände sowie Geschwindigkeiten erfassen. Der Roboter wird in der Kategorie City-Runners starten, jedoch im hinteren Feld, um andere Läufer nicht zu behindern. Die erwartete Geschwindigkeit von TEA liegt bei etwa 7 Stundenkilometern. Testläufe auf der Tartanbahn in Horw und auf dem unebenen Kopfsteinpflaster der Luzerner Altstadt haben gezeigt, dass TEA nicht auf Geschwindigkeit, sondern auf Sicherheit ausgelegt ist.

Er kann sich auch nach einem Stoss wieder ausbalancieren und nicht hinfallen. Ein Platz auf dem Podest ist für TEA daher nicht zu erwarten, aber in puncto Standhaftigkeit ist er allen anderen Teilnehmern voraus. Der Einsatz von TEA beim Luzerner Stadtlauf ist ein wichtiger Schritt, um das Bewusstsein für die Möglichkeiten der Robotik zu schärfen und die nächste Generation von Robotik-Ingenieuren auszubilden.

Es ist ein praktisches Beispiel dafür, wie Forschung und Entwicklung in der Robotik dazu beitragen können, innovative Lösungen für reale Herausforderungen zu finden und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Die Studierenden der HSLU nutzen diese Gelegenheit, um wertvolle Erfahrungen zu sammeln und ihre Fähigkeiten in einem anspruchsvollen Umfeld zu erproben. Der Roboter TEA ist somit nicht nur ein Teilnehmer am Stadtlauf, sondern auch ein Botschafter für die Robotik und die Innovationskraft der Hochschule Luzern





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