Robotaxis im Furttal: Erster Monat mit 100 Buchungen und hoher Nutzerakzeptanz

Das Robotaxi-Projekt im Furttal startet erfolgreich: 1450 Nutzer registriert, 100 Fahrten gebucht und positive Rückmeldungen zur Sicherheit und zum Fahrkomfort in der Region.

Im ersten Betriebsmonat der automatisierten Mobilitätslösung im Schweizer Furttal haben Fahrgäste die selbstfahrenden Taxis bereits rund 100 Mal gebucht. Dieses starke Interesse belegt, dass das Pilotprojekt zur Ergänzung des öffentlichen Verkehrs in dünn besiedelten Regionen auf breite Akzeptanz stößt.

Hohe Registrierungen und positive Nutzung

Laut Gesamtprojektleiterin Christine Mauelshagen haben sich insgesamt 1450 Personen für das Angebot im Zürcher Furttal registriert. Die erforderliche Buchung-App "iamo", welche für "intelligente automatisierte Mobilität" steht, haben etwa 1700 Personen aller Altersgruppen heruntergeladen.

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Erste Rückmeldungen der Nutzer sind durchweg positiv. Besonders häufig wird das angenehme und ruhige Fahrverhalten der Fahrzeuge gelobt. Christine Mauelshagen bestätigt, dass einzelne Nutzerinnen und Nutzer das Angebot bereits regelmäßig in Anspruch nehmen, was auf eine wachsende Vertrautheit mit der Technologie hindeutet.

Sicherheit und technische Anpassungen

Bisher ist es zu keinen sicherheitsrelevanten Zwischenfällen gekommen. Jede Fahrt wird noch von einer Sicherheitsfahrerinnen oder einem Sicherheitsfahrer begleitet, die kontinuierlich Feedback aus dem täglichen Betrieb liefern. Diese Informationen über gewünschte Destinationen und das Sicherheitsempfinden der Fahrgäste fließen direkt in die Weiterentwicklung des Angebots ein.

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Am Wochenende vom 17. und 18. Oktober waren vorübergehend keine neuen Buchungen möglich, da es anfangs zu vereinzelten Problemen mit dem Buchungssystem kam. Dieser technische Fehler wurde mittlerweile behoben, sodass der Betrieb wie geplant fortgesetzt wird. Die Projektleitung betont, dass solche frühen Hürden für die Optimierung des Systems essenziell sind.

Zugänglichkeit für alle Zielgruppen

Es war der Projektleitung ein wichtiges Anliegen, dass verschiedene Nutzergruppen das neue Mobilitätsangebot kennenlernen können. Zu diesem Zweck wurden spezielle Anlässe organisiert, bei denen insbesondere Seniorinnen und Senioren mit der Technologie vertraut gemacht wurden. Dies soll sicherstellen, dass die Innovation nicht nur von der technikaffinen Jugend, sondern von der gesamten Bevölkerung angenommen wird.

Kostenstruktur und Projektziele

Die Fahrten können täglich von 13 bis 17 Uhr genutzt werden und holen bis zu drei Fahrgäste an knapp 100 Haltepunkten in den Gemeinden Boppelsen, Dänikon, Hüttikon und Otelfingen ab. Der Preis setzt sich aus einem Pauschalbetrag von 4.70 Franken sowie 38 Rappen pro Kilometer zusammen.

Das Projekt, das seit Ende 2024 läuft und auf eine Laufzeit von bis zu fünf Jahren ausgelegt ist, wird vom Swiss Transit Lab, den Kantonen Zürich und Aargau sowie der SBB getragen. Es dient dazu, zu untersuchen, wie der öffentliche Verkehr in Randzeiten oder in Regionen mit niedriger Bevölkerungsdichte effektiv ergänzt werden kann.