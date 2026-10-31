Roborock Saros-Serie im Test: 5 Modelle mit 36.000 Pa Saugleistung

Roborock stellt die neue Saros-Serie vor. Fünf Saugroboter mit bis zu 36.000 Pa Saugleistung und innovativer Wischtechnik für Schwarzen Freitag.

Roborock hat seine neue Saros-Serie für den Schweizer Markt vorgestellt. Die Kollektion umfasst fünf verschiedene Saugroboter modelle. Diese Geräte sind speziell auf unterschiedliche Wohnbedürfnisse und Herausforderungen im Haushalt zugeschnitten.

Lösung für typische Saugroboter-Probleme

Viele Nutzer kennen das Problem. Der Saugroboter kommt nicht über die Schwellen von Altbauwohnungen. Er bleibt vor niedrigen Sofas liegen oder sammelt lange Haare in den Bürsten. Statt der erhofften Arbeitserleichterung muss dann doch der herkömmliche Staubsauger verwendet werden. Roborock hat die Saros-Serie entwickelt, um genau diese Probleme zu lösen. Alle Modelle sind besonders niedrig gebaut. Dadurch gelangen sie auch unter Betten, Sofas und Sideboards mit wenig Bodenfreiheit. Ein wichtiges Feature ist das Anti-Tangle-System. Es verhindert, dass sich Haare in den Bürsten verfangen. Dies ist besonders für Haushalte mit Haustieren und Familien vorteilhaft. Nach der Reinigung übernimmt eine Station automatisch das Säubern der Wischmopps. Die Bedienung aller Geräte erfolgt komfortabel über eine Smartphone-App.

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Innovative Wischtechnologien im Detail

Der wesentliche Unterschied zwischen den fünf Geräten liegt in der jeweiligen Wischtechnik. Roborock setzt auf drei verschiedene Verfahren für die Bodenreinigung. Rotierende Wischmopps bewegen sich kreisförmig über die Oberfläche. Dabei üben sie Druck aus, um auch angetrocknete Verschmutzungen zu entfernen. Eine andere Variante nutzt einen vibrierenden Mopp. Er reinigt den Boden durch schnelle Schrubbbewegungen. Dies ermöglicht gleichzeitig eine besonders niedrige Gerätehöhe. Beim dritten Verfahren kommt eine Wischwalze zum Einsatz. Sie rollt über den Boden und erhält kontinuierlich frisches Wasser. So soll verhindert werden, dass bereits aufgenommener Schmutz erneut verteilt wird. Vier der insgesamt fünf Geräte erreichen nach Angaben von Roborock eine Saugleistung von 36.000 Pa.

Das Flaggschiff Saros 20X

Mit dem Saros 20X bietet Roborock sein Flaggschiff für anspruchsvolle Wohnverhältnisse an. Dank des AdaptiLift Chassis 3.0 kann das Gerät zweistufige Hindernisse überwinden. Diese haben eine Gesamthöhe von bis zu 8,8 Zentimetern. Ein spezieller Kletterarm hebt den Saugroboter dafür nacheinander über die einzelnen Stufen. Die HyperForce-Saugleistung beträgt 36.000 Pa. Die selbstständige Orientierung in der Wohnung übernimmt das StarSight System 2.0. Mit der FlexiArm-Technologie lassen sich auch schwer erreichbare Ecken und Kanten säubern. Ein doppeltes Anti-Tangle-System soll verhindern, dass sich Haare festsetzen. Die neue RockDock-Station reinigt die Wischmopps mit Wasser. Dieses Wasser wird auf bis zu 100 Grad erhitzt. Bei Teppichen mit einer Florhöhe von maximal drei Zentimetern reguliert der Saros 20X seine Höhe selbstständig für optimale Saugkraft.

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Spezialmodelle für Hartböden und niedrige Möbel

Der Saros 20 Neo ist seit dem 12. Oktober auf dem Schweizer Markt erhältlich. Sein Schwerpunkt liegt auf der intensiven Reinigung von Hartböden. Dafür nutzt er zwei rotierende Wischmopps. Diese arbeiten mit warmem Wasser und einem Anpressdruck von bis zu 14 Newton. Die Saugleistung beträgt ebenfalls 36.000 Pa. Dieses Modell besitzt ebenfalls einen Kletterarm für zweistufige Schwellen bis zu 8,8 Zentimetern. Für den Umgang mit Haaren kombiniert Roborock die DuoDivide-Hauptbürste mit der FlexiArm Arc-Seitenbürste. Das doppelte Anti-Tangle-System wurde von SGS zertifiziert. Es erreicht bei der Prüfung eine Haaraufnahme von 100 Prozent bei null Prozent Verheddern. Wer viele Möbel mit geringer Bodenfreiheit besitzt, findet im Saros 20 Sonic eine passende Variante. Seine RetractSense-LDS-Navigation lässt sich einfahren. Dann misst das Gerät nur noch 7,95 Zentimeter. Zum Wischen verwendet das Modell die VibraRise 5.0-Technologie. Ein Mopp reinigt den Boden mit 4.000 Vibrationen pro Minute.

Weitere Modelle und Verfügbarkeit

Der Saros 20 Sonic verfügt zudem über eine Saugleistung von 36.000 Pa. Er nutzt das AdaptiLift Chassis 3.0 und ein doppeltes Anti-Tangle-System. Eine Besonderheit zeigt sich während der Reinigung. Während die Station den zuvor abgelegten Wischmopp säubert, kann der Roboter seine Saugarbeit fortsetzen. Die Orientierung erfolgt über die RetractSense-Navigation. Der Sensor wird für eine umfassende Erfassung der Umgebung ausgefahren. Er zieht sich beim Reinigen unter Möbeln wieder zurück. Seit dem 5. Oktober ist auch der Saros 20 Flow Complete erhältlich. Dieses Gerät setzt auf eine rotierende Wischwalze. Das SpiraFlow 2.0-System verteilt über 16 Düsen fortlaufend sauberes Wasser auf der Walze. Wer zum Schwarzen Freitag einen neuen Saugroboter kaufen möchte, kann sich bereits jetzt über die verschiedenen Varianten informieren.