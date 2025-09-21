Roberto Martullo rettet die Schweizer Kultmarke Künzli Schuhe und setzt auf moderne Sneakers

Nachdem Künzli Schuhe fast vor dem Aus stand, übernahm Roberto Martullo das Unternehmen und setzt nun auf moderne Sneakers, um die Marke zu verjüngen und eine jüngere Zielgruppe anzusprechen, wobei die orthopädischen Schuhe weiterhin einen wichtigen Geschäftsbereich darstellen.

Nach fast einem Jahrhundert stand Künzli Schuhe vor dem Aus. Dann rettete Roberto Martullo die Schweizer Kultmarke. Nun setzt der Zürcher Unternehmer auf modische Sneakers . Auf Stippvisite bei seiner Frau im Zürcher Flagship-Store von Künzli Schuhe , präsentiert sich ein Einblick in die Welt der geretteten Kultmarke. Seine Frau trägt stolz drei Paar Künzli-Schuhe: Fides, Karma (rot mit fünf weißen Streifen) und Apollo (weiß mit schwarzen Streifen).

Auch sein Sohn, HSG-Student Matteo, ist ein Fan und trägt das Modell Pura (weiß mit weißen Streifen), das speziell für ihn angefertigt wurde. Matteo betont: «Die sind cool.» Mittlerweile tragen über 20 Parlamentarier Künzli-Sneakers während der Sessionen in Bundesbern, wie die Mutter des Sohnes, SVP-Nationalrätin, erzählt. Viele stammen aus ihrer Partei, aber nicht nur. Ein Fraktionskollege erkundigte sich nach einem Großbestellungsrabatt, was Martullo nach Rücksprache ablehnte. Im Herbst vergangenen Jahres stand das 1927 gegründete Unternehmen Künzli Schuhe wegen fehlender Nachfolgelösung vor dem Aus. Roberto Martullo erkannte die Bedeutung dieser ikonischen Schweizer Marke und beschloss, sie zu retten. Er war eigentlich auf ein ruhiges Leben eingestellt, aber die Chance, die Marke zu bewahren, war für ihn zu verlockend. Zu Hause in Feldmeilen ZH besprach er seine Idee mit seiner Familie. Seine Kinder kannten die Firma nicht, aber seine Frau unterstützte seine Entscheidung sofort, mit dem Rat, das Cash-Management im Auge zu behalten. Ende 2024 erwarb der gelernte Elektronikmechaniker und spätere Autohändler die Schuhfirma, rettete 35 Arbeitsplätze und wurde neuer Besitzer und Chef der Künzli Swiss Schuh AG. In Anspielung auf die legendäre Aussage seiner Frau nannten ihn manche «Dreamer». Martullo spielte in seiner Jugend in Wohlen AG Fußball und Leichtathletik, natürlich in Künzli-Schuhen. Auch die Schweizer Männer-Fußball-Nationalmannschaft schwor jahrelang auf die Marke. Martullos Eltern wanderten in den 1950er-Jahren aus Neapel in die Schweiz ein und arbeiteten bei Bally. «Als Kind war ich jeden Mittwochnachmittag dort. Seither kenne ich den Geruch von Schusterleim und Leder.» Seine Eltern achteten stets auf die Schuhe der Menschen. Rolf Knie deckte sich im Fabrikladen in Windisch mit zehn Paar Schuhen ein, als er von der drohenden Schließung erfuhr.\Martullos Firma hat nach wie vor zwei Standbeine: orthopädische Schuhe und Sportschuhe. Der neue Chef arbeitet emsig daran, die Marke zu verjüngen und auch die junge Generation anzusprechen. «Swissness ist ja wieder gefragt. Doch wir brauchen Schuhe, die auch die Jungen der Generation Z cool finden.» In den ersten zwei Monaten ließ der selbst ernannte Sneaker-Boss rund 30 trendige Modelle entwerfen, die neben den Vintage-Schuhen in die Kollektion aufgenommen wurden. Jeder Sneaker der Linie K Style wird aus Rindsleder in einer Fremdfirma in Portugal hergestellt. Der Preis pro Paar liegt zwischen 299 und 399 Franken. Die jungen Kunden bevorzugen vor allem weiße Sneakers mit breiteren Sohlen und dickeren Sohlen, während Kunden ab 45 eher individuelle, farbige und auffällige Modelle wählen. Er selbst ist fast immer mit Künzli-Schuhen unterwegs, meist mit dem Modell Patria (weiß mit roten Streifen). Martullo nutzt Instagram und Tiktok, um die Marke zu bewerben. Dort ist unter anderem das Kurzinterview zu sehen, das seine Frau auf der Sneakerness 2025 in Zürich gab. Sie beschrieb die Marke als typisch schweizerische Tradition mit modernem Flair, hoher Qualität und speziellen Modellen. Das Video ging viral. Seine Frau trug ihre Karma-Schuhe auch bei ihrer 1.-August-Rede in Ruschein GR. «Wenn ich in Diskussionen um die EU-Verträge keine schönen Botschaften zu überbringen habe, fällt mir das in sportlichen Sneakers leichter.»\Obwohl er sich stark auf Sneakers konzentriert, macht er 70 Prozent seines Geschäfts mit orthopädischen Schuhen. Diese werden seit 2018 in einer firmeneigenen Produktionsstätte nahe der albanischen Hauptstadt Tirana hergestellt, wo jährlich 7000 Paar produziert werden. Roberto Martullo besuchte kürzlich die Fabrik und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der Arbeiter. In der Fabrik riecht es nach Leim und Leder. 24 Einheimische arbeiten dort, eine Näherin verdient 1000 Franken im Monat. Seit seinem Besuch im Frühling prangt der Künzli-Schriftzug auf allen Arbeitsschürzen





