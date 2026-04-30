Robert Wenner-Preis für Krebsimmuntherapie-Pionierinnen

Die Krebsliga Schweiz zeichnet Professorinnen Dr. Michal Bassani-Sternberg und Dr. Camilla Jandus für ihre wegweisenden Arbeiten in der Krebsimmuntherapie aus. Krebsbetroffene waren erstmals an der Wahl beteiligt.

Der Robert Wenner-Preis , eine bedeutende Anerkennung für vielversprechende junge Krebsforscherinnen und -forscher, wird in diesem Jahr an zwei herausragende Wissenschaftlerinnen verliehen: Professorin Dr. med. Michal Bassani-Sternberg von der Universität Lausanne und dem CHUV sowie Professorin Dr. med.

Camilla Jandus von der Universität Genf. Die Krebsliga Schweiz ehrt beide für ihre bahnbrechenden Arbeiten im Bereich der Krebsimmuntherapie. Eine bemerkenswerte Neuerung in diesem Jahr war die direkte Beteiligung von Menschen, die von Krebs betroffen sind, am Auswahlprozess der Preisträgerinnen. Die Krebsimmuntherapie stellt einen revolutionären Ansatz in der Krebsbehandlung dar, der die natürliche Abwehr des Körpers nutzt, um Krebszellen gezielt zu erkennen und zu zerstören.

Obwohl in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte erzielt wurden, sprechen leider nicht alle Patientinnen und Patienten gleichermaßen gut auf die derzeit verfügbaren Therapien an. Die Forschung konzentriert sich daher intensiv auf die Entwicklung neuer Strategien, um Immuntherapien wirksamer, individueller und für eine breitere Patientengruppe zugänglich zu machen. Professorin Dr. med. Michal Bassani-Sternberg wird für ihre wegweisende Arbeit im Bereich der personalisierten Krebsimmuntherapie ausgezeichnet.

Ihr ist es gelungen, einen innovativen Ansatz, der in der Grundlagenforschung entwickelt wurde, rasch in die klinische Praxis zu überführen. Mithilfe modernster genomischer und immunologischer Methoden sowie der Anwendung künstlicher Intelligenz entwickelt ihr Team innerhalb kürzester Zeit – oft nur wenige Wochen – maßgeschneiderte Krebsimpfstoffe für einzelne Patientinnen und Patienten. Die ersten klinischen Studien zeigen bereits vielversprechende Ergebnisse bei verschiedenen Krebsarten. Besonders hervorzuheben ist, dass ihre Forschung auch Menschen mit seltenen oder fortgeschrittenen Tumorerkrankungen neue Hoffnung und Therapieoptionen eröffnet.

Professorin Dr. med. Camilla Jandus erhält den Robert Wenner-Preis für ihre patientenorientierte Forschung zur Immunantwort bei Krebs. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die Frage, wie Immunzellen Tumore erkennen und nachhaltig bekämpfen können. Ihre Erkenntnisse, insbesondere bezüglich der Rolle sogenannter Helferzellen, haben das Verständnis wirksamer Immunreaktionen gegen Krebs entscheidend erweitert.

Ihre Forschung hat bereits zu patentierten Innovationen geführt, und neue zellbasierte Therapieansätze stehen kurz vor der klinischen Erprobung. Dabei verbindet sie wissenschaftliche Exzellenz mit einem konsequenten Fokus auf die Bedürfnisse von Krebspatientinnen und -patienten sowie ihren Angehörigen. Die Auswahl der Preisträgerinnen erfolgte nach einem neu eingeführten, zweistufigen Auswahlverfahren. Zunächst nominierte die Wissenschaftliche Kommission der Krebsliga Schweiz eine Auswahl herausragender Kandidatinnen und Kandidaten.

Anschließend beurteilten 13 Krebsbetroffene und Angehörige, die Teil der Peer-Plattform der Krebsliga sind, die Finalistinnen und Finalisten. Durch diese Beteiligung der Peers wird sichergestellt, dass Forschungsprojekte ausgezeichnet werden, die einen spürbaren Unterschied im Leben von Betroffenen bewirken. Aufgrund der außergewöhnlich engen Bewertung und der herausragenden Leistungen beider Forscherinnen wurde in diesem Jahr die Entscheidung getroffen, zwei Preisträgerinnen zu ehren. Jede der beiden Wissenschaftlerinnen erhält ein Preisgeld von 50.000 Franken, das zur Unterstützung ihrer laufenden Forschungsprojekte verwendet werden kann.

Die feierliche Preisverleihung findet heute Abend in Lausanne statt. Der Robert Wenner-Preis hat sich als eine wichtige Förderung für herausragende junge Forscherinnen und Forscher in der Krebsforschung etabliert. Er wurde dank eines Legats des 1979 verstorbenen Basler Gynäkologen Robert Wenner ins Leben gerufen. Seit 1983 zeichnet die Krebsliga Schweiz jährlich oder alle zwei Jahre junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus.

Der Preis gilt als eine der bedeutendsten Auszeichnungen für Nachwuchsforscherinnen und -forscher in der Schweizer Krebsforschung. Die Krebsliga Schweiz engagiert sich seit über 110 Jahren als gemeinnützige Organisation in der Krebsprävention, der Forschungsförderung und der Unterstützung von Menschen mit Krebs und ihren Angehörigen. Sie vereint als nationale Dachorganisation mit Sitz in Bern 18 kantonale und regionale Ligen. Die Finanzierung erfolgt überwiegend durch Spenden, und die Organisation ist ZEWO-zertifiziert, was ihre Transparenz und Effizienz bestätigt





presseportal_ch / 🏆 6. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Krebsimmuntherapie Robert Wenner-Preis Krebsforschung Krebsliga Schweiz Personalisierte Medizin Lausanne Genf

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nach Faustschlag: Das waren die grössten Ausraster im Profi-FussballAm Wochenende schlägt Ex-Argentinien-Goalie Esteban Andrada seinem Gegenspieler ins Gesicht. Damit reiht er sich in eine Liste berüchtigter Ausraster ein.

Read more »

Macbook Air 15 M5 mit 1 TB: Preis fällt weiter - jetzt für 1.499,00 EuroWer beim neuen Macbook Air M5 nicht bei der Speicherausstattung knausern möchte, wird heute erneut belohnt: Die 1-TB-Variante fällt erstmals unter 1.500 Euro.

Read more »

Rock-Ikone Patti Smith erhält Asturien-Preis für KünsteDie US-Musikerin und Autorin Patti Smith erhält den Prinzessin-von-Asturien-Preis in der Sparte Künste.

Read more »

Fico-Attentäter in der Slowakei muss 21 Jahre ins GefängnisFür 21 Jahre muss der Mann ins Gefängnis, der im Mai 2024 den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico mit fünf Schüssen lebensgefährlich verletzte.

Read more »

Räuberteller kostet elf Euro extra – Pizzeria in Österreich sorgt für DiskussionenEine Pizzeria im Bezirk Grieskirchen verlangt elf Euro Aufpreis fürs Teilen einer Pizza. Der Betrag entspricht dem Preis der günstigsten Pizza auf der Karte.

Read more »

Ölpreis steigt auf Vierjahreshoch wegen Blockade der Straße von HormusDer Preis für Nordseeöl Brent ist aufgrund der anhaltenden Blockade der Straße von Hormus auf den höchsten Stand seit über vier Jahren gestiegen. Die Verhandlungen zwischen Iran und den USA stocken, und es gibt keine Aussicht auf eine Öffnung der wichtigen Handelsroute.

Read more »