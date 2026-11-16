Robert Pattinson neuer James Bond: Villeneuve Regie, Start 2028

Offiziell: Robert Pattinson übernimmt die Rolle von James Bond. Denis Villeneuve dirigiert den 26. Film, der 2028 ins Kino kommt. Details zur Besetzung und Produktion.

Die langephase der Spekulationen ist nun mit einer klaren Aussage beendet worden: Robert Pattinson trägt ab sofort die legendäre Nummer 007. Das offizielle 007-Instagram-Profil hat den US-amerikanischen Schauspieler durch ein exklusives Bild als den neuen Agenten der britischen Geheimdienstagentur MI6 vorgestellt. Mit dieser Ankündigung beginnt eine neue Ära für die seit Jahrzehnten existierende Filmreihe, die nun erstmals seit rund 20 Jahren einen anderen Darsteller in der Hauptrolle präsentiert.

Die neue creative Führungsebene bei Bond

Dieser Übergang wird von einem hochkarätigen Team aus dem internationalen Kino geleitet. Der kanadische Regisseur Denis Villeneuve, bekannt durch seine visuell beeindruckenden Dune-Adaptionen, übernimmt die künstlerische Gesamtleitung hinter der Kamera. Für das Drehbuch zeichnet Steven Knight verantwortlich, der ursprünglich durch die erfolgreiche Serie Peaky Blinders einem breiten Publikum bekannt wurde. Diese Besetzung der Schlüsselpositionen signalisiert eine deutliche Weichenstellung für die zukünftige Ausrichtung der Franchise, die über reine Action hinausgehen soll.

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Die Zusammenarbeit zwischen der Regie und der Hauptdarstellerin ist bereits vor der offiziellen Bekanntgabe etabliert gewesen. Denis Villeneuve und Robert Pattinson kennen sich aus den Dreharbeiten zu Dune: Part Three, bei dem Pattinson vor der Kamera stand. Diese bereits bestehende professionelle Dynamik könnte sich positiv auf die Produktion auswirken, da keine Einarbeitungszeit in die jeweilige Arbeitsweise verloren geht. Die Synergien aus der Sci-Fi-Welt und dem Spionagethriller versprechen eine einzigartige filmische Sprache.

Pattinsons Weg vom Teenie-Idol zum Actionstar

Die Wahl von Robert Pattinson markiert einen signifikanten Wendepunkt in seiner Karriere, die vor über einem Jahrzehnt begann. Ein Millionenpublikum wurde ihm durch die Rolle des Vampirs Edward Cullen in der Twilight-Reihe bekannt. Diese Filme machten den Schauspieler Ende der Nullerjahre zu einem globalen Teenie-Idol. In den darauffolgenden Jahren distanzierte er sich bewusst von diesem Image, um sich nicht in einer einzigen Schablone festzufahren. Stattdessen entschied er sich für kleinere und ungewöhnlichere Produktionen, um seine Bandbreite als Darsteller zu beweisen.

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Sein Durchbruch als ernstzunehmender Filmstar im Mainstream gelang ihm erst später. Seit 2022 verkörpert er in The Batman die Rolle des Bruce Wayne und etablierte sich damit in einer anderen Blockbuster-Produktion. Zuletzt war er auch in Christopher Nolans The Odyssey zu sehen, was seine Position im internationalen Kino weiter festigte. Die Rolle des James Bond ist für ihn ein logischer, wenn auch extremer, Schritt in seiner Entwicklung. Er selbst bezeichnete die Ehre, mit 007 betraut zu werden, als die Ehre seines Lebens.

Pattinson erklärte gegenüber der Fachzeitschrift Variety, dass James Bond eine der legendärsten Figuren der Filmgeschichte ist. Für ihn wäre es eine massive Untertreibung, zu behaupten, dass mit dieser Rolle ein Traum wahr wird. Seine Vorbereitung auf die Rolle scheint tiefgehend zu sein, da er sich gezielt von den Rollen entfernt hat, die ihn zuvor typisiert haben. Diese sorgfältige Auswahl seiner bisherigen Projekte spiegelt sich nun in der Erwartungshaltung an seine Interpretation des britischen Geheimagenten wider.

Produktionshintergrund und Zeitplan für 2028

Hinter der Produktion steht die Amazon MGM Studios, die im Jahr 2025 die kreative Kontrolle über die Franchise übernahm. Der nächste Film wird der 26. offizielle Bond-Streifen sein und folgt damit der langen Historie der Reihe. Mit einem Kinostart wird derzeit für das Jahr 2028 gerechnet. Dieser Zeitplan gibt dem Team um Regisseur Denis Villeneuve und Autor Steven Knight ausreichend Zeit, ein detailliertes Skript zu schreiben und die komplexen Produktionsabläufe zu planen. Die Wahl dieses Zeitraums zeigt, dass kein Rush-Job erwartet wird, sondern Qualität vor Quantität steht.

Die Ära von Daniel Craig, der James Bond in fünf Filmen verkörperte, ist offiziell abgeschlossen. Seine Zeit als Agent 007 begann im Jahr 2006 mit dem Film Casino Royale und endete im Jahr 2021 mit No Time to Die. Mit dem Wechsel zu Robert Pattinson trägt nun seit rund 20 Jahren ein neuer Schauspieler die Nummer 007. Dieser Zeitraum unterstreicht, wie selten solche tiefgreifenden Veränderungen in der Hauptbesetzung vorkommen. Die Lücke, die Craig hinterlassen hat, wird nun auf eine neue Weise gefüllt.

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Die Reaktionen auf die Ankündigung sind gemischt, wie es bei einer so ikonischen Rolle üblich ist. Ein Teil des Publikums äußert Skepsis, da Robert Pattinson eher aus anderen Rollen wie Twilight oder The Batman bekannt ist. Andere Befürworter sehen in der Besetzung frischen Wind für die Reihe. Diese Diskussionen sind ein natürlicher Teil der Rezeption bei solchen Umbesetzungen. Die Beweiskraft liegt jedoch in der Qualität des fertigen Films, der erst 2028 veröffentlicht wird.

Die Kombination aus dem erfahrenen Regisseur Denis Villeneuve und dem charismatischen Schauspieler Robert Pattinson setzt neue Maßstäbe. Steven Knight bringt mit seiner Erfahrung im Schreiben von Peaky Blinders eine neue narrative Ebene in das Skript. Die Erwartungen an den 26. Bond-Film sind extrem hoch, da jeder neue Versuch, eine etablierte Mythologie zu erneuern, unter einer enormen öffentlichen Lupe steht. Der Start im Jahr 2028 wird zeigen, ob diese creative Konstellation die gewünschte Wirkung erzielt.