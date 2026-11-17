Robert Pattinson folgt auf Daniel Craig als 007. SRF-Experte Enno Reins bewertet die überraschende Wahl, die Darstellungsstile und die offenen Fragen zur Nachfolge.

Robert Pattinson übernimmt offiziell die ikonische Rolle des britischen Geheimdienstagenten James Bond. Damit bricht er mit einer langen Tradition der Filmreihe, da er der erste etablierte Hollywoodstar ist, der diesen Posten bekleidet. Die Entscheidung überrascht die Branche, weil bisherige Interpreten wie Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan und Daniel Craig vor ihrer Berufung noch weitgehend unbekannt waren.

Überraschende Casting-Entscheidung für 007

Die Produktion setzt auf einen Schauspieler, der durch den "Twilight"-Zyklus weltweit zu einem Starschauspieler aufgestiegen ist. Diese Wahl markiert einen klaren Bruch zum bisherigen Muster der britischen Geheimdienst-Saga. Die Verantwortlichen vertrauen auf die aktuelle Strahlkraft und die bewährte Beliebtheit des kanadischen Schauspielers, der bereits in verschiedenen Genres Erfolge feierte. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern kommt Pattinson nicht aus der Unsicherheit der Nachwuchsszene, sondern bringt eine massive Fanschaft mit. Kritiker sehen in diesem Schritt ein Risiko, da der Erwartungsdruck auf einen bereits etablierten Star weitaus höher liegt als auf einen unbekannten Newcomer. Die Produzenten gehen jedoch das Risiko ein, um die Aufmerksamkeit der globalen Medienlandschaft gezielt zu bündeln. Diese Strategie unterscheidet sich fundamental von den frühen Phasen der James-Bond-Franchise, wo die Identifikation mit der Figur noch im Vordergrund stand.

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Regisseur und Produzenten loben zeitlose Qualität

Direkt nach der Bekanntgabe äußerte sich Regisseur Denis Villeneuve, der aktuell mit dem Schauspieler an "Dune: Part Three" arbeitet. Er bezeichnete Pattinson als die zeitlose Seele der Figur 007. Villeneuve betonte, dass der Darsteller einen völlig neuen Geist in die Rolle einbringt. Die Produzenten der Filmreihe stimmten dieser Bewertung zu. Sie führen die Furchtlosigkeit des Schauspielers als zentrales Argument für seine Eignung an. Zudem wird sein selbstironischer Humor als wichtiger Baustein für die moderne Adaption genannt. Die Fähigkeit, sich kontinuierlich neu zu erfinden, sei der perfekte Nährboden für die Weiterentwicklung des Agenten. Offiziell heißt es, das Erbe der Figur befinde sich in den besten Händen. Diese öffentliche Unterstützung dient dazu, die Akzeptanz der Besetzung in der Fangemeinde zu festigen. Die Begründung konzentriert sich dabei stark auf die schauspielerische Vielseitigkeit, weniger auf die physische Ähnlichkeit mit der Romanvorlage.

Offene Fragen zur narrativen Nachfolge

Die größte narrative Herausforderung besteht in der Verknüpfung mit dem vorangegangenen Film. Die Frage lautet, wie der Charakter nach dem Tod von Daniel Craigs James Bond zurückkehren kann. Eine Möglichkeit wäre, dass der Agent das Überleben der tödlichen Verletzungen vortäuschte. In diesem Szenario würde er im Krankenhaus mit verbundenem Kopf aufwachen und unter einem neuen Gesicht agieren. Eine andere theoretische Option verschiebt die Handlung in die 1950er Jahre. Diese Epoche markiert die Entstehungszeit der Figur durch Ian Fleming. Einige Bücher und Comics im Comic-Universum haben bereits in diese Richtung experimentiert. Diese narrative Flexibilität gibt dem Team kreative Freiräume, um die Kontinuität der Serie sicherzustellen, ohne das Ende der Craig-Ära direkt zu wiederholen. Die Fans diskutieren intensiv über diese Möglichkeiten, da keine konkreten Details zur Plot-Struktur vorliegen.

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Debatten um Diversität und literarische Treue

Die Wahl eines weißen Darstellers löste Diskussionen über Diversität aus, da es seit Jahren Forderungen nach einer neueren Besetzung gab. Dennoch argumentiert der SRF-Filmexperte Enno Reins, dass dies zurecht so gehandhabt werde. James Bond ist in den Romanen von Ian Fleming ein Brite mit schweizerisch-schottischen Wurzeln. Die Anpassung an diese literarische Vorlage sei logisch und respektvoll gegenüber der Quelle. Zudem wurde bereits gezeigt, dass die Identität des Agenten veränderbar ist. Im letzten Film verkörperte die schwarze Schauspielerin Lashana Lynch eine Agentin mit der Lizenz zum Töten. Der Begriff 007 ist eine Berufsbezeichnung und eine Dienstnummer. Er ist nicht an ein bestimmtes Geschlecht oder eine Hautfarbe gebunden. Diese Interpretation erlaubt es den Machern, die Figur unabhängig von ethnischen oder geschlechtlichen Zwängen zu besetzen. Es bleibt bei der Kernidee, dass der Agent eine Rolle ist, die von verschiedenen Personen eingenommen werden kann.

Erwartungen an die schauspielerische Prägung

Erwartet wird ein sensiblerer James Bond, der persönliche Probleme offen durchlebt. Enno Reins sieht Parallelen zu Daniel Craigs Darstellung, die ebenfalls auf die komplexen Bücher von Ian Fleming zurückgriff. Der Roman-Bond hat komplizierte Frauenverhältnisse, wird verletzt und denkt intensiv über den Tod nach. Pattinson hat in "The Batman" (2022) gezeigt, dass er physische Härte verkörpern kann. Sein Auftritt im medienkritischen Film "Primetime", der im Jahr 2026 erscheinen wird, unterstreicht seine Fähigkeit, dunklere Charakterzüge zu spielen. Auch seine Rolle als Schurke in "The Odyssey" von Christopher Nolan beweist seine Bandbreite. Im aktuellen Jahr hatte er Erfolge in der Komödie "The Drama" mit Zendaya. Die Hoffnung gilt einem Agenten, der dicht an der Vorlage ist, aber gleichzeitig zeitgemäß bleibt. Diese Balance aus Melancholie und Action könnte die neue Definition des Spions prägen. Pattinson scheint über das nötige Repertoire zu verfügen, um diese Herausforderung zu meistern.