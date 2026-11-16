Robert Pattinson gewinnt Casting-Race um James Bond vor Nicholas Hoult

Robert Pattinson schlägt Nicholas Hoult und Jack Lowden um die Rolle des 007. Hintergrund sind höhere Gage und weniger Filmpflichten für den Batman-Star.

Robert Pattinson hat das hart umkämpfte Casting-Rennen um die ikonische Rolle von James Bond für die Produktionsgesellschaft Amazon MGM gewonnen. Der 40-Jährige schlägt dabei eine hochkarätige Konkurrenz von Schauspielern im Alter von 36 Jahren ab, darunter Nicholas Hoult, Jack Lowden, Josh O'Connor und Callum Turner. Die Entscheidung fällt auf einen Darsteller, der bereits über immense internationale Bekanntheit verfügt und durch seine früheren Hauptrollen in großen Franchises als risikoarme Wahl für das Studio gilt.

Vergleichbare Bewerber mit unterschiedlichen Bedingungen

Laut Berichten von Hollywood-Journalist Matthew Belloni gegenüber "Puck" befanden sich mehrere hochrangige Kandidaten in der engen Endauswahl. Während Robert Pattinson als 40-Jähriger ins Rennen ging, standen ihm vier weitere Schauspieler gegenüber, die allesamt 36 Jahre alt sind. Die Namen Nicholas Hoult, Jack Lowden, Josh O'Connor und Callum Turner stehen als die wichtigsten Konkurrenten in der Liste der Finalisten. Das Rennen um die Rolle des britischen Geheimagenten schien bis zum letzten Moment äußerst knapp und unentschieden zu verlaufen.

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Verhandlungsvorteile bei Gage und Filmanzahl

Ein entscheidender Faktor für Pattinsons Sieg war seine deutlich stärkere Position bei den Vertragsverhandlungen. Matthew Belloni berichtete unter Berufung auf mehrere Quellen, dass die anderen Kandidaten unter strikteren Bedingungen agieren mussten. Konkret sollten Jack Lowden und Josh O'Connor im Falle einer Zusage ihre Unterschrift unter einen Vertrag für insgesamt vier Bond-Filme leisten. Diese langfristige Bindung stellte ein erhebliches Risiko für die Karriere der Schauspieler dar.

Robert Pattinson hingegen konnte seine Verpflichtung erfolgreich auf drei Filme reduzieren. Neben der geringeren Anzahl an produzierten Werken soll er zudem eine wesentlich höhere Gage für seine Arbeit als James Bond aushandeln haben. Diese finanziellen und zeitlichen Spielräume boten ihm einen klaren strategischen Vorteil im Vergleich zu seinen Mitbewerbern, die sich einem umfangreicheren Commitment stellen mussten.

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Kontroverse Reaktionen in der Fangemeinde

Die offizielle Ankündigung sorgt für reichlich Diskussionen innerhalb der Fangemeinde, die in unterschiedliche Lager gespalten ist. Unter dem offiziellen Bond-Post auf Social-Media-Plattformen feiern zahlreiche Fans die Wahl des neuen Agenten 007. Ein User äußert begeistert: "Mein Batman und mein Bond". Ein anderer Kommentar betont: "Der Typ lebt gerade sein bestes Leben - Batman und James Bond." Für einen weiteren Nutzer ist Pattinson "der beste Schauspieler seiner Generation" und somit die perfekte Wahl.

Ein anderer Teil der Community zeigt sich weniger begeistert. Einige Nutzer bezeichnen Pattinson als "die langweiligste Wahl überhaupt", da er derzeit gefühlt überall zu sehen sei. Ähnlich argumentiert ein anderer Kommentator, der zwar grundsätzlich nichts gegen Pattinson habe, den Schauspieler jedoch als "ein bisschen überpräsent" empfinde. Viele Anhänger der Community hätten Callum Turner bevorzugt, der von Ex-Bond Pierce Brosnan unterstützt wurde, während Gary Oldman Jack Lowden ins Gespräch brachte.

Bekannte als risikoärmste Lösung für das Studio

Noch vor wenigen Wochen war Robert Pattinson keineswegs der klare Favorit für die Rolle. Die Unterstützung durch namhafte Persönlichkeiten wie Pierce Brosnan für Callum Turner oder Gary Oldman für Jack Lowden deutete auf eine offene Konkurrenzsituation hin. Am Ende dürfte gerade Pattinsons etablierte Bekanntheit den Ausschlag gegeben haben. Er bringt Erfahrung aus "Twilight" und "The Batman" mit und verfügt bereits über ein weltweites Publikum.

Matthew Belloni hatte bereits vor der offiziellen Bekanntgabe festgestellt, dass Pattinson für Amazon MGM möglicherweise die risikoärmste Wahl darstellt. Die Kombination aus Franchise-Erfahrung und internationaler Sichtbarkeit sichert dem Studio ein gewisses Maß an Absatzzahlen. Die Entscheidung markiert damit einen strategischen Wechsel hin zu einem bereits bewährten Star, der die hohen Erwartungen an das nächste Kapitel der James-Bond-Reihe erfüllen soll.