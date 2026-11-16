Robert Pattinson bestätigt als neuer James Bond im Kino

Amazon MGM Studios verkündet Robert Pattinson als Nachfolger von Daniel Craig. Denis Villeneuve regie den 26. Teil der legendären Spionagereihe.

Die Filmwelt steht Kopf: Amazon MGM Studios hat am Montag offiziell bekanntgegeben, dass der 40-jährige britische Schauspieler Robert Pattinson die ikonische Rolle des Spion 007 übernimmt. Damit tritt er die direkte Nachfolge von Daniel Craig an, der die Rolle in fünf Filmen verkörpert hatte, und schließt sich einer Reihe von Legenden wie Pierce Brosnan an. Diese Entscheidung markiert einen historischen Einschnitt in der über sechs Jahrzehnte alten Franchise-Geschichte.

Pattinson emotional zur Übernahme der Rolle

Der englische Schauspieler reagierte auf die Bekanntgabe mit ungewöhnlicher Rührung. In einer Stellungnahme bezeichnet er die Ernennung zur Verkörperung des legendären Spions als die Ehre seines Lebens. Pattinson betonte, dass James Bond eine der berühmtesten Figuren der Filmgeschichte ist und die Verantwortung diesen Titel verdient. Er wandte sich direkt an Daniel, den Verantwortlichen bei den Amazon MGM Studios, und drückte seine tiefe Dankbarkeit für das entgegengebrachte Vertrauen aus. Für ihn war es keine Übertreibung, von einem wahr gewordenen Traum zu sprechen.

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Regisseur Denis Villeneuve übernimmt das Kommando

Die kreative Richtung für den 26. Film der Serie wird von Denis Villeneuve vorgegeben, der als Regisseur bestätigt wurde. Villeneuve hat sich durch Blockbuster wie Dune und Blade Runner 2049 bereits als gefeierter Gestalter großer Kinoerlebnisse etabliert. Seine Ernennung unterstreicht den ambitionierten Ansatz der Studios, die Marke mit hochkarätigem Regietalent neu zu positionieren. Die Zusammenarbeit zwischen dem Schauspieler und dem Regisseur wird von der Branche mit großem Interesse beobachtet.

Strategischer Wechsel bei Amazon MGM Studios

Diese Besetzung ist ein entscheidender strategischer Schritt für Amazon MGM Studios. Der Konzern hatte Anfang 2025 die kreative Kontrolle über die James-Bond-Reihe von den langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson übernommen. Die Familie Broccoli-Wilson hatte das Franchise über sechs Jahrzehnte geprägt, weshalb die Übergabe der Hoheit über die Rechte als bedeutendes Ereignis galt. Die Frage nach dem neuen Smoking-Träger wurde in der Filmindustrie mit maximaler Aufmerksamkeit verfolgt.

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Entwicklung von Robert Pattinsons Karriere

Robert Pattinson trat einem breiten Publikum zuvor als Vampir Edward Cullen in der Twilight-Saga bei. In den Folgejahren löste er sich konsequent vom Image des Teenie-Schwärms. Mit Arthouse-Produktionen wie Good Time und The Lighthouse erwarb er sich großen Respekt bei der Kritik. Seine Rolle als düsterer Batman in Matt Reeves' The Batman bewies schließlich, dass er auch eine ikonische Figur mit Gewicht ausfüllen kann.

Zeitplan und Veröffentlichung des neuen Films

Bisher sind keine konkreten Details zum Produktionszeitplan bekannt. Weder der Start der Dreharbeiten noch das Release-Datum im Kino wurden offiziell mitgeteilt. Die Studios warten mit der genauen Planung, bis alle kreativen Elemente final abgestimmt sind. Fans müssen sich weiterhin gedulden, bis der neue 007 auf der großen Leinwand zu sehen ist.