Robert Geiss lässt sich verschönern: Sorgen vor der OP und ein überraschendes Ergebnis

TV-Millionär Robert Geiss unterzieht sich einem Schönheits-Eingriff im Augenbereich. Er spricht offen über seine Ängste vor der Vollnarkose und die positiven Erfahrungen seiner Frau Carmen mit solchen Eingriffen. Das Ergebnis überzeugt ihn rundum.

Robert Geiss , der bekannte TV-Millionär, hat sich kürzlich einem Schönheits-Eingriff im Bereich der Augen unterzogen. Der 62-Jährige ließ sich Tränensäcke entfernen und die Augenlider straffen, ein Schritt, den er lange Zeit vor sich hergeschoben hatte.

Die Entscheidung reifte, nachdem er die positiven Erfahrungen seiner Familie, insbesondere seiner Frau Carmen, mit solchen Eingriffen beobachtet hatte. Geiss erklärte, dass er sich einfach frischer fühlen und aussehen wollte, da ihn das müde Aussehen mit Tränensäcken jeden Morgen störte.

Darüber hinaus beeinträchtigten seine hängenden Augenlider sogar sein Sichtfeld, was die Entscheidung zusätzlich bestärkte. Obwohl er sich der Notwendigkeit bewusst war, plagten Robert Geiss vor der Operation große Sorgen. Insbesondere die Vollnarkose bereitete ihm Unbehagen, da er seit seiner Kindheit keine mehr hatte. Er äußerte seine Bedenken offen und gestand, dass er Angst vor möglichen Komplikationen hatte, wie beispielsweise Infektionen oder einem unerwünschten Ergebnis.

Seine Frau Carmen, die bereits mehrfach den Weg zum Beauty-Doc gewählt hatte, zeigte Verständnis für seine Ängste, merkte aber trocken an, dass er nun selbst erfahren würde, dass solche Eingriffe keine leichte Sache sind. Geiss selbst beschrieb seine Befürchtungen bildhaft und verglich das mögliche Ergebnis mit dem Gesicht eines Dackels. Trotz seiner anfänglichen Bedenken entschied er sich, den Eingriff durchzuführen, und zeigte sich im Nachhinein rundum zufrieden mit dem Ergebnis.

Er betonte jedoch, dass die Heilung länger dauerte als erwartet und mehrere Wochen in Anspruch nahm. Carmen Geiss unterstützte die Entscheidung ihres Mannes voll und ganz und bezeichnete sie als eine positive Veränderung, die über die reine Optik hinausging. Sie verglich den Eingriff mit ihrem eigenen Facelifting, das sie als einen absoluten Wendepunkt in ihrem Leben empfand. Beide sind über 60 Jahre alt und sehen darin eine Möglichkeit, sich weiterhin wohlzufühlen und ein jugendliches Aussehen zu bewahren.

Carmen hatte sich zuvor bereits einem umfangreichen Schönheits-Eingriff unterzogen, der acht Stunden dauerte und eine detaillierte Analyse ihres Gesichts mittels 3D-Scan umfasste. Dieser Eingriff beinhaltete unter anderem Eigenfett-Spritzen in die Augenpartie, eine Neuausrichtung der Ohrläppchen, eine Konturierung der Kieferpartie und eine Straffung der unteren Hautschichten. Sie fühlte sich nach dem Eingriff um 20 Jahre jünger und strahlte eine natürliche Schönheit aus.

Die Geisses betonen, dass es ihnen wichtig ist, dass die Menschen in ein schönes Gesicht schauen, und sehen Schönheits-Eingriffe als eine Möglichkeit, dies zu erreichen. Robert Geiss ist mit seinem neuen Look sehr zufrieden und freut sich über die positive Veränderung





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