Robert Federer hat sich aus dem Stiftungsrat der Roger Federer Foundation zurückgezogen. Laut CH Media wird das Wirken des 79-Jährigen nirgendwo öffentlich verdankt.

Robert Federer zieht sich ohne große Worte zurück. Der 79-Jährige hat seinen Sohn Roger Federer bei seiner Tenniskarriere unterstützt, im Stiftungsrat der Roger Federer Foundation sitzt er nun nicht mehr.

Laut CH Media wird das Wirken des 79-Jährigen nirgendwo öffentlich verdankt. Auch sein Ausscheiden werde weder im Jahresbericht noch auf Plattformen wie LinkedIn erwähnt. Auf der neuen Webseite der Roger Federer Foundation ist Robert Federer nicht mehr beim Stiftungsrat aufgeführt. Weiterhin Teil des Stiftungsrates sind Lynette Federer und Ehefrau Mirka Federer.

Maya Ziswiler, Geschäftsführerin der Roger Federer Stiftung, teilt laut CH Media mit, dass Robert Federer sich zum Rücktritt entschieden habe, um Platz für 'neue Perspektiven und Expertise' zu schaffen. Er werde die Stiftung weiter begleiten und unterstützen. Robert Federer hat immer wieder über seine Eltern gesprochen, seinem Vater schenkte er eine Harley-Davidson und mit seiner Mutter hat er in Zürich den WM-Viertelfinal der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft gegen Schweden mitverfolgt.

Der Schweizer Tennis-Star hat in Interviews über seine Eltern gesprochen, von der Fahrt zu seinen ersten Juniorspielen, bis zu seinem Management und der Mitfinanzierung seiner Karriere. Robert Federer hat sich aus dem Stiftungsrat zurückgezogen, ohne dass dies öffentlich bekannt gegeben wurde. Das Wirken des 79-Jährigen wird nirgendwo öffentlich verdankt. Auch sein Ausscheiden wird weder im Jahresbericht noch auf Plattformen wie LinkedIn erwähnt.

Die Roger Federer Foundation hat eine neue Webseite, auf der Robert Federer nicht mehr beim Stiftungsrat aufgeführt ist. Weiterhin Teil des Stiftungsrates sind Lynette Federer und Ehefrau Mirka Federer. Maya Ziswiler, Geschäftsführerin der Roger Federer Stiftung, teilt mit, dass Robert Federer sich zum Rücktritt entschieden habe, um Platz für 'neue Perspektiven und Expertise' zu schaffen. Er werde die Stiftung weiter begleiten und unterstützen





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