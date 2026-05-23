Der US-Rapper Rob Base, eine Hälfte des legendären Duos Rob Base & DJ E-Z Rock, ist tot. Seine Musik prägte eine Generation und verband Hip-Hop mit House-Musik.

Der US- Rapper Rob Base , eine Hälfte des legendären Duos Rob Base & DJ E-Z Rock, ist tot. Sein Hit « It Takes Two » prägte 1988 eine ganze Generation und verband Hip-Hop mit House-Musik .

Base, der mit bürgerlichem Namen Robert Ginyard hiess, war eine Hälfte des Hip-Hop-Duos Rob Base & DJ E-Z Rock aus dem New Yorker Viertel Harlem. Bekannt wurde er vor allem durch seine Musik, Energie und Vermächtnis, die Millionen Menschen auf der ganzen Welt Freude bereitet haben. Abseits der Bühne war er ein liebevoller Vater, Familienmensch, Freund und eine kreative Kraft gewesen, deren Einfluss nie vergessen werde.

Sein musikalischer Partner Rodney 'Skip' Bryce, der unter dem Künstlernamen DJ E-Z Rock auftrat, war 2014 im Alter von 46 Jahren an Komplikationen infolge von Diabetes gestorben. Die beiden hatten sich in Harlem als Schüler der fünften Klasse kennengelernt und sagten später, der Erfolg der ebenfalls aus Harlem stammenden Gruppe Crash Crew habe sie dazu inspiriert, Musik zu machen. 1987 unterschrieben sie bei Profile Records, einem der frühen Hip-Hop-Labels.

Ein Jahr später schaffte es «It Takes Two» in die Billboard Hot 100 und erreichte Platz drei der Billboard-Charts Hot Dance/Club Songs. Der Titel wurde später von anderen Künstlern gesampelt, darunter Snoop Dogg und die Black Eyed Peas, und war in mehreren Filmen zu hören. Der US-Musikbranchenverband RIAA zeichnete den Song mit Platin aus





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