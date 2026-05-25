Riss rettet kalifornische Stadt vor der drohenden Explosion

Ein Riss in der Wand eines Chemietanks hat die Gefahr einer Explosion in der kalifornischen Stadt Garden Grove gebannt. Die Behörden hatten seit Tagen Sorgen um den Tank mit einer hochgiftigen und leicht entzündlichen Chemikalie.

Ein Riss in der Wand eines Chemietanks hat die Gefahr einer Explosion in der kalifornischen Stadt Garden Grove gebannt. Die Behörden hatten seit Tagen Sorgen um den Tank mit einer hochgiftigen und leicht entzündlichen Chemikalie, da die Temperatur kontinuierlich gestiegen war.

Doch als ein Riss in der Hülle den Druck entscheidend gesenkt hat, konnten die Einsatzkräfte die Gefahr einer chemischen Explosion beseitigen. Die etwa 50'000 Menschen, die in der sogenannten Gefahrenzone leben mussten ihre Häuser verlassen und verbrachten das Wochenende in Hotels, Notunterkünften oder in ihren Autos. Obwohl die Gefahr einer chemischen Explosion laut Feuerwehr-Interimschef TJ McGovern 'vom Tisch' ist, sind die Evakuierungszonen weiter in Kraft. Die Behörden haben noch keine Aussagen über die Rückkehr der Menschen gemacht





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Chemieunfall Garden Grove Los Angeles Explosion Evakuierung

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