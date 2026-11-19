Die Alpinen Skiweltmeisterschaften 2027 in Crans-Montana bergen ein hohes Finanzrisiko. Die FIS droht mit Geldrückforderungen bei Absagen durch Pandemien oder Terror, ohne dass die Bürger informiert wurden.

Die Vorbereitungen für die Alpinen Skiweltmeisterschaften 2027 in Crans-Montana stehen kurz vor dem Start, doch hinter den Kulissen lauert ein enormes finanzielles Risiko für die Gastgebergemeinde im Wallis. Die Organisatoren haben den notwendigen Investitionen zugestimmt, ohne dabei alle Konsequenzen transparent darzulegen. Im schlimmsten Szenario könnte die Veranstaltung zu einem totalen Desaster für die lokale Wirtschaft werden.

Finanzrisiko durch unverzichtbare Klauseln

Die Fis verlangt im Vertrag explizit die Rückzahlung der geleisteten Gelder, falls die Veranstaltung wegen einer Pandemie, einer Cyberattacke oder eines Terroranschlags abgesagt werden muss. Dieser kritische Aspekt wurde den Bürgerinnen und Bürgern der betroffenen Gemeinden jedoch niemals mitgeteilt. Die politische Bewilligung durch die lokalen Gremien bezog sich lediglich auf die Investitionen in die Infrastruktur und nicht auf die Haftungsrisiken bei externen Katastrophen.

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Während die Weltmeisterschaft gegen wetter- und schneebedingte Ausfälle versichert ist, deckt diese Police keine sogenannten Force-Majeure-Ereignisse ab. Dazu zählen explizit Pandemien, Terroranschläge, Cyberattacken sowie Naturkatastrophen. Diese Lücke im Versicherungsschutz bedeutet, dass die Gemeinden im Falle solcher Ereignisse allein auf dem Schaden sitzen würden, was die finanzielle Stabilität der Region massiv gefährdet.

Positionen der Verantwortlichen und Organisation

Diego Züger, Geschäftsführer von Swiss-Ski und Co-Präsident der Weltmeisterschaft, betont in Interviews, dass man sich gegen alle versicherbar möglichen Ereignisse abgesichert habe. Er räumt jedoch ein, dass es Elemente gebe, die heutzutage schlicht nicht versicherbar seien. Diese Aussage steht im direkten Widerspruch zur vollständigen Offenlegung der Risiken gegenüber der Öffentlichkeit und der lokalen Politik.

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Auch Didier Défago, der ehemalige Skirennfahrer und derzeitige CEO des Organisationskomitees für die Alpinen Skiweltmeisterschaften 2027 in Crans-Montana, ist zentral in die Planungen eingebunden. Seine Rolle im Managementkomitee unterstreicht die hohe Priorität, die der Region auf dieses Großereignis gelegt wird. Dennoch fehlt es an einer klaren Kommunikation der potenziellen negativen Konsequenzen für die Steuerzahler und die lokale Wirtschaft.

Verwendung der Gelder und Nachwuchsförderung

Diego Züger bestätigt gegenüber lokalen Medien, dass im Falle einer Rückerstattung an die Fis die Gelder nicht einfach verfallen, sondern anderweitig verwendet werden. Ein Teil dieser Mittel käme der Nachwuchsförderung im Schweizer Skisport zugute. Dies soll als eine Art Kompensation oder langfristige Investition in die Zukunft des Sports dienen, auch wenn es die aktuellen finanziellen Belastungen der Gemeinden nicht direkt mindert.

Zusätzlich werde im Gegenzug die Schweizer Ski-Nationalmannschaft unterstützt. Diese Unterstützung wird als positiver Aspekt der Weltmeisterschaften hervorgehoben, um die Bedeutung des Events für den Spitzensport zu unterstreichen. Es wird impliziert, dass die Weltmeisterschaften nicht nur ein lokales Event, sondern auch ein Beitrag zur nationalen Exzellenz im Sport sind.

Auswirkungen und nächster Schritt für die Region

Die Gastgebergemeinden Crans-Montana, Lens und Icogne haben Ja zu den notwendigen Investitionen gesagt, doch die Transparenz über die Haftungsrisiken war unzureichend. Die Bürger sind nun mit der Tatsache konfrontiert, dass sie potenziell für globale Krisen wie Pandemien oder Cyberkriege haften, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Dies könnte zu erheblichen Spannungen zwischen der lokalen Bevölkerung und den Veranstaltern führen.

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Was als nächstes passiert, hängt davon ab, wie die Verhandlungen mit der Fis fortgesetzt werden und ob es Möglichkeiten gibt, die Haftungsklauseln zu modifizieren. Bis dato gibt es jedoch keine Ankündigung, dass die Bedingungen für die Gemeinden geändert werden. Die Region muss nun abwarten, wie sich die Diskussion um die Verantwortung und die möglichen finanzielle Belastungen entwickelt, während die Planungen für 2027 weiterlaufen.