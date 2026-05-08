Rinderherde auf nächtlichem Ausflug in Appenzell Ausserrhoden eingefangen

Eine Herde Rinder ist in Walzenhausen aus dem Stall ausgebrochen und wurde von der Polizei eingefangen. Der Besitzer holte die Tiere mit Traktor und Anhänger ab.

In der Nacht auf Freitag ist in Walzenhausen im Kanton Appenzell Ausserrhoden eine Herde Rinder aus ihrem Stall ausgebrochen und hat einen nächtlichen Ausflug ins Dorf unternommen.

Die kantonale Notrufzentrale wurde um 2.50 Uhr darüber informiert, dass sich im Bereich Allmendsberg eine Herde Kühe auf der Strasse befinde. Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden bestätigte den Vorfall und rückte mit einer Patrouille aus, um die entlaufenen Tiere einzufangen. Die Rinder wurden ausgangs des Dorfes angetroffen, wo sie scheinbar ungestört durch die menschenleere Strasse spazierten. Die Einsatzkräfte sperrten den Weg mit Polizeiabsperrband ab und verhinderten so, dass die tierische Wandergruppe ihren nächtlichen Ausflug fortsetzen konnte.

Anschliessend wurde der Besitzer der Rinder informiert, der sich mit Traktor und Anhänger auf den Weg machte, um die Tiere zurück in den Stall zu bringen. Die Rinder zeigten sich während der fotografischen Beweisaufnahme durch die Polizei entspannt und hatten offenbar keine Berührungsängste mit den Gesetzeshütern. Ein Bild der Polizei zeigt, wie eine der Kühe sogar das Patrouillenfahrzeug mit ihrer Mundwäsche versorgte. Bei den Tieren handelte es sich wahrscheinlich um Holstein-Rinder, wie das Bildmaterial vermuten lässt.

Die Polizei betonte, dass die Rinder ihren nächtlichen Ausflug gut überstanden haben und keine Schäden verursacht wurden. Der Vorfall sorgte zwar für einige Amüsement, endete aber glücklicherweise ohne weitere Zwischenfälle





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