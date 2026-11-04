Rieter: Daniel Lippuner scheitert an Gehaltsforderungen, Georg Stausberg übernimmt interimistisch

Bei Rieter bricht die Suche nach einem neuen CEO abrupt ab. Daniel Lippuner steigt aus, Georg Stausberg führt vorerst den Textilmaschinenkonzern.

Der Winterthur er Textilmaschinenkonzern Rieter steht kurz vor dem zweiten Führungswechsel in sehr kurzer Zeit. Nach der Ankündigung im September, dass Daniel Lippuner das Ruder übernehmen sollte, ist diese Planung nun gescheitert. Der Verwaltungsrat des Unternehmens teilte am Mittwoch mit, dass es zu einer Einigung gekommen war, da Lippuner zusätzliche Forderungen hinsichtlich seiner Vergütung stellte.

Gehaltsstreit verhindert Amtsantritt von Daniel Lippuner

Daniel Lippuner tritt seine Stelle als neuer CEO nicht an, weil unüberbrückbare Differenzen bezüglich der Bonuszahlungen entstanden sind. Der designierte Chef forderte offenbar eine zu hohe Prämie, was zum Bruch mit dem Unternehmen führte. Rieter machte in der Medienmitteilung keine genauen Angaben zu den verhandelten Summen, deutete aber an, dass der Bonus der Hauptgrund für den Abbruch der Verhandlungen war.

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Vergleich mit Vorgänger Thomas Oetterlis Gehalt

Zur Einordnung der Situation verdient der Vorgänger von Lippuner, Thomas Oetterli, knapp 1,4 Millionen Franken pro Jahr. Davon entfallen rund eine Million Franken auf sein Gehalt als CEO und etwa 336'000 Franken als Präsident des Verwaltungsrats. Im Jahr 2025 erhielt Oetterli sowie die gesamte Konzernleitung keinen Bonus, da das Unternehmen schwach performte und einen Verlust von 63,4 Millionen Franken verbuchen musste.

Schwache Finanzlage belastet das Unternehmen

Neben dem hohen Verlust schrumpfte der Umsatz bei Rieter um 20 Prozent auf 685 Millionen Franken. Auch der Bestellungseingang ging um 3 Prozent zurück. Diese schlechte finanzielle Performance hat die Erwartungen an die neue Führungspersönlichkeit und deren Vergütungsstruktur maßgeblich beeinflusst. Die Diskrepanz zwischen den hohen Gehaltsvorstellungen und der aktuellen Marktlage führte zur Entscheidung des Verwaltungsrats.

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Georg Stausberg übernimmt interimistische Führung

Der neue Chef von Rieter ist bereits gefunden, jedoch nur vorübergehend. Per sofort übernimmt Georg Stausberg die Führung des Konzerns. Er verfügt über mehr als dreißig Jahre Erfahrung in der Branche und hat die Entwicklung von Barmag geprägt. Als aktueller CEO der Barmag bringt er relevante Expertise mit, die für die Stabilisierung des Unternehmens in dieser Übergangsphase genutzt werden soll.

Ausblick auf künftige Strategie und Personalentscheidungen

Die interimistische Lösung durch Georg Stausberg stellt eine klare Antwort auf die aktuelle Krise dar. Das Unternehmen muss nun wieder an die Grundlagen seiner operativen Exzellenz zurückkehren, während parallel nach einer langfristigen Lösung gesucht wird. Die Ereignisse zeigen, wie sensibel Vergütungsstrukturen in Zeiten wirtschaftlicher Schwäche sind und wie schnell solche Prozesse ins Stocken geraten können.