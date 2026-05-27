Ricola hält an Preiserhöhung in den USA fest und leitet Rückforderungen ein

Der Baselbieter Kräuterbonbonhersteller Ricola hat die Preise in den USA um rund 10 Prozent erhöht und will diese trotz Rückgang der Zölle vorerst nicht zurücknehmen. Das Unternehmen hat Rückforderungen bei den US-Zollbehörden eingereicht, nachdem ein Teil der Zölle für illegal erklärt wurde. Zudem kündigt Ricola an, bis 2030 hundert Dorf- und Trinkbrunnen in der Schweiz zu sanieren und bringt neue Drink Cubes auf den Markt.

Der Baselbieter Kräuterbonbonhersteller Ricola hält an der wegen der US-Zölle vorgenommenen Preiserhöhung in den USA vorerst fest. CEO Thomas Meier erklärte am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur AWP, dass man nur einen Teil der zusätzlichen Zollkosten an den Handel weitergegeben habe.

Von dem her sei es nicht die Absicht, dass man die Preiserhöhung zurückfahre, sagte Meier auf die Frage, ob nach dem Rückgang der Zölle eine Preissenkung infrage komme. Man beobachte aber genau, wie sich die Absatzvolumen entwickelten. Falls nötig, seien punktuelle Verkaufs- oder Preisaktionen denkbar. Ricola hatte die Preise in den USA um rund 10 Prozent erhöht.

Die USA zählen zu den wichtigsten Märkten des Unternehmens; fast 40 Prozent des Absatzes erfolgt dort. Den Konsumentinnen und Konsumenten seien sich der Mehrkosten bewusst, welche das Unternehmen aufgrund der Zölle zu tragen hatte, und es sei positiv aufgenommen worden, dass man nicht alle diese Kosten weitergegeben habe. Dennoch hätten die Zölle das Geschäft belastet, daher habe Ricola Rückforderungen bei den amerikanischen Zollbehörden eingereicht - nachdem der US Supreme Court einen Teil der Zölle für illegal erklärt hatte.

Es gebe sehr viele Formulare, die man bei der amerikanischen Zollbehörde ausfüllen müsse, das habe man alles gemacht, sagte Meier. Eine Klage habe Ricola im Unterschied zu anderen Unternehmen nicht eingereicht. Zur Höhe der Rückforderung machte Meier keine Angaben, sprach aber von einem beträchtlichen Betrag. Mit Blick auf künftige US-Geschäfte rechnet Ricola weiterhin mit Unsicherheiten.

Diese dürften nach Einschätzung des CEO auch über die Trump-Administration hinaus bestehen bleiben. Bereits frühere Zölle seien auch nach dem Amtsantritt von Joe Biden grösstenteils bestehen geblieben. Ricola werde deshalb künftige Geschäftsmodelle für den US-Markt unter Einbezug bestehender Zollrisiken prüfen. Das gelte auch für neue Produkte wie die gemeinsam mit Waterdrop entwickelten Drink Cubes.

Ob solche Produkte dereinst in den USA verkauft würden, hänge vom jeweiligen Business Case ab, so Meier. Darüber hinaus gab Ricola bekannt, dass das Unternehmen bis zu seinem 100-jährigen Bestehen im Jahr 2030 in der ganzen Schweiz hundert Dorf- und Trinkbrunnen sanieren wird. Die Aktion soll bereits im laufenden Jahr starten. Vorgestellt wurde die Initiative im Rahmen der Lancierung der Ricola Drink Cubes in der Schweiz.

Die zuckerfreien Getränkewürfel mit Alpenkräutern und Vitaminen wurden bereits in Österreich und Frankreich eingeführt und kommen nun auch auf den Schweizer Markt. Ricola zeigt damit, dass das Unternehmen trotz der Herausforderungen durch die US-Zölle weiterhin in Innovation und gesellschaftliches Engagement investiert. Die Kombination aus traditioneller Kräuterbonbon-Herstellung und modernen Produkten wie den Drink Cubes unterstreicht die Anpassungsfähigkeit des Familienunternehmens. Die Zukunft auf dem US-Markt bleibt jedoch unsicher, und Ricola wird seine Strategie kontinuierlich an die handelspolitischen Entwicklungen anpassen müssen.

Die Rückforderung zu viel gezahlter Zölle ist ein erster Schritt, doch langfristig könnte eine Diversifizierung der Märkte notwendig sein. Die geplante Brunnen-Aktion zeigt derweil das Engagement für die Schweiz und die Verbundenheit mit den ländlichen Regionen, aus denen die Kräuter stammen. Der Schritt unterstreicht auch das Bestreben, Nachhaltigkeit und regionale Verbundenheit in der Unternehmensstrategie zu verankern. Die Drink Cubes sind ein Beispiel für Produktinnovation, die auf die wachsende Nachfrage nach gesunden und praktischen Getränken abzielt.

Mit dem Verzicht auf Zucker und der Verwendung von Alpenkräutern positioniert sich Ricola in einem wachsenden Gesundheitsmarkt. Allerdings bleibt die Frage, wie sich die US-Zollpolitik weiterentwickelt und ob Ricola seine Marktposition dort halten kann. Die Entscheidung, die Preise nicht sofort zu senken, könnte kurzfristig zu Umsatzeinbussen führen, doch langfristig setzt das Unternehmen auf Qualität und Markenbindung. Die nächsten Monate werden zeigen, ob die Strategie aufgeht





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