Richemont-Chef Nicolas Bos erhält deutlich höhere Vergütung

Der Luxusgüterkonzern Richemont hat die Vergütungen für die Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2025/2026 erhöht. Konzernchef Nicolas Bos verdiente insgesamt 13,6 Millionen Franken, die Gesamtentschädigung für die Geschäftsleitung stieg auf 49,9 Millionen Franken.

Der Chef des Luxusgüter konzerns Richemont , Nicolas Bos , hat im Geschäftsjahr 2025/2026 seine Vergütung deutlich erhöht. Insgesamt erhielt er 13,6 Millionen Franken, nach 11,1 Millionen im Vorjahr.

Sein Grundlohn stieg auf knapp 2,9 Millionen Franken (Vorjahr: 2,4 Millionen). Hinzu kamen Sozialversicherungsbeiträge, kurzfristige und langfristige Boni in bar sowie eine Aktienzuteilung im Wert von 4,2 Millionen Franken. Finanzchef Burkhart Grund erhielt mit 7,7 Millionen Franken (Vorjahr: 7,6 Millionen) nahezu unverändert. Die gesamte Geschäftsleitung wurde mit 49,9 Millionen Franken entschädigt, ein deutlicher Anstieg gegenüber 42,1 Millionen im Vorjahr.

Verwaltungsratspräsident und Mehrheitsaktionär Johann Rupert erhielt 3,08 Millionen Franken (Vorjahr: 3,07 Millionen). Der als Ganzes, ebenfalls Mitglied der Geschäftsleitung, erhielt 7,0 Millionen Franken nach 7,5 Millionen im Vorjahr





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Richemont Nicolas Bos Vergütung Luxusgüter Geschäftsbericht Aktienzuteilung Bonus Johann Rupert

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Börsen-Ticker: SMI setzt Gewinnserie fort - Richemont übernimmt SMI-Spitze - Roche büsst 1,5 Prozent einDer Schweizer Aktienmarkt startet am Mittwoch mit einem moderaten Plus.

Read more »

Börsen-Ticker: SMI schliesst im Gewinn - Richemont und Amrize top - UBS und ABB unter DruckDie Schweizer Börse schliesst am Mittwoch im Plus.

Read more »

Nicolas Cage heisst jetzt offiziell Nicolas CageSchon seit seiner frühen Karriere tritt der US-Schauspieler unter einem Künstlernamen auf. Cage erklärt, warum er diesen nun auch im Ausweis trägt – und was Comics und Musik damit zu tun haben.

Read more »

Richemont-Chef erhält 2025/26 Vergütung von 13,6 Millionen FrankenDer Chef des Luxusgüterkonzerns Richemont, Nicolas Bos, hat seinen Lohn im vergangenen Geschäftsjahr 2025/2026 deutlich gesteigert. Insgesamt erhielt er Vergütungen in Höhe von 13,6 Millionen Franken nach 11,1 Millionen im Jahr davor.

Read more »