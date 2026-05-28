Richemont-Chef Nicolas Bos erhält deutlich höhere Vergütung

Der Luxusgüterkonzern Richemont hat die Vergütungen für die Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2025/2026 erhöht. Konzernchef Nicolas Bos verdiente insgesamt 13,6 Millionen Franken, die Gesamtentschädigung für die Geschäftsleitung stieg auf 49,9 Millionen Franken.
Der Chef des Luxusgüter konzerns Richemont , Nicolas Bos , hat im Geschäftsjahr 2025/2026 seine Vergütung deutlich erhöht. Insgesamt erhielt er 13,6 Millionen Franken, nach 11,1 Millionen im Vorjahr.
Sein Grundlohn stieg auf knapp 2,9 Millionen Franken (Vorjahr: 2,4 Millionen). Hinzu kamen Sozialversicherungsbeiträge, kurzfristige und langfristige Boni in bar sowie eine Aktienzuteilung im Wert von 4,2 Millionen Franken. Finanzchef Burkhart Grund erhielt mit 7,7 Millionen Franken (Vorjahr: 7,6 Millionen) nahezu unverändert. Die gesamte Geschäftsleitung wurde mit 49,9 Millionen Franken entschädigt, ein deutlicher Anstieg gegenüber 42,1 Millionen im Vorjahr.
Verwaltungsratspräsident und Mehrheitsaktionär Johann Rupert erhielt 3,08 Millionen Franken (Vorjahr: 3,07 Millionen). Der als Ganzes, ebenfalls Mitglied der Geschäftsleitung, erhielt 7,0 Millionen Franken nach 7,5 Millionen im Vorjahr
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