Richemont-Aktie nach Quartalszahlen im Minus trotz starker Halbjahresbilanz

Die Richemont-Aktie sinkt nach schwachen Schmuckzahlen, während das Halbjahresergebnis überraschend stark ausfällt. Analysten bleiben zuversichtlich.

Die Aktien des Luxusgüterkonzerns Richemont fielen am Freitag erheblich an der Börse, wobei der Kurs um 7,1 Prozent auf 163,60 Franken sank. Dieser Rückgang vergrößert den Abstand zu dem Allzeithoch von 202,20 Franken aus dem August auf 19,1 Prozent. Der Auslöser für diesen Kursverlust sind die am Freitagmorgen präsentierten Zahlen zum zweiten Quartal sowie zum ersten Semester des Geschäftsjahres 2026/27, das am 30. September endete.

Schwäche in der Schmucksparte treibt Kurs nach unten

Der Hauptgrund für die negative Marktbewegung liegt in den Ergebnissen der für den Konzern bedeutsamen Schmucksparte, die im zweiten Quartal hinter den Konsensprognosen zurückblieb. Analysten berichten, dass der Rückgang in diesem Segment in den vergangenen drei Monaten stärker ausgefallen sei als erwartet. Diese spezifische Schwäche im hochwertigen Schmuckbereich überschattete zunächst die sonstigen positiven Entwicklungen des Unternehmens und sorgte für eine vorsichtige Bewertung durch den Markt.

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Überraschend starke Halbjahresbilanz übertrumpft Quartalsschwäche

Paradoxerweise lieferte Richemont, das in Genf ansässig ist, einen überraschend starken Abschluss für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres. Der Gesamtumsatz stieg um 16 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro, während der operative Gewinn um fast 33 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro anstieg. Die operative Marge verbesserte sich um 3,3 Prozentpunkte auf 25,5 Prozent. Zudem wuchs der Gewinn je Aktie um 39 Prozent auf 4,29 Euro. Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) qualifizierte das Gesamtergebnis als "brillant" und verwies auf die übergeordnete Stärke der ersten sechs Monate.

Analyse der ZKB: Operationale Hebel und Vermögenskonzentration

Gian Marco Werro, zuständiger Analyst der ZKB, betonte, dass die Profitabilität des ersten Halbjahres beweise, wie Richemont "mit einem starken operativen Hebel die Profitabilität auf ein nächstes Niveau heben kann". Er erwartet ein anhaltend starkes organisches Wachstum im Schmucksegment sowie eine operative Hebelwirkung auf Margen und Kostenstruktur. Diese Entwicklung werde durch die Vermögenskonzentration bei sehr Wohlhabenden und die starke Markenmacht des Unternehmens getrieben. Die ZKB bewertet den fairen Wert je Aktie nun bei 191 Franken und vergibt ein Rating mit der Empfehlung "Übergewichten".

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Analyst Jean Philippe Bertschy lobt Cashflow und Markenmacht

Auch Jean Philippe Bertschy, Analyst der US-Investmentbank, hob die herausragende Profitabilität und die starke Cashflow-Generierung hervor. Er erklärte, dass Richemont die Vorteile struktureller Entscheidungen ernte, die vor Jahren getroffen wurden. Der schmucklastige Produktmix, das starke eigene Einzelhandelsnetzwerk sowie die disziplinierte Umsetzung stünden nach Ansicht von Bertschy für die Widerstandsfähigkeit und die Preissetzungsmacht des Konzerns. Er empfiehlt die Aktien von Richemont explizit zum Kauf und setzt sein Preisziel bei 220 Franken.

Markterwartungen und Zukunftsausblick für die Aktien

Aktuell sagen die von der Nachrichtenagentur AWP erfassten Analysten im Mittel ein Preisziel von 210,89 Franken voraus. Von den 16 vorliegenden Kaufempfehlungen gibt es drei Anlageurteile mit der Bewertung "Halten" und eine Empfehlung zum "Verkaufen". Da die Zahlen erst kürzlich publiziert wurden, ist es nicht ungewöhnlich, dass einzelne Experten ihre Einschätzungen in den nächsten Tagen aktualisieren könnten, insbesondere angesichts der divergierenden Wahrnehmung zwischen der quartalsschwachen Schmucksparte und dem robusten Halbjahresergebnis.