Ricarda Lang's Response to Jogging Outfit Criticism

Ricarda Lang, a former Green Party politician and former Bundestag member, faced criticism for posing bauchfrei while jogging. She responded with a clear message for her critics and emphasized the importance of comfort in sports.

Ricarda Lang joggt bauchfrei – und erntet dafür Spott. Die Grünen-Politikerin hat auf die Kritik reagiert und eine klare Botschaft für ihre Kritiker. Grünen-Politikerin Ricarda Lang erntete Spott, nachdem sie bauchfrei joggend posierte.

An Kritiker gerichtet: Wer ihre Posts nerve, solle einfach weiterscrollen, so Lang. Ricarda Lang (31) hat das Laufen für sich entdeckt. Seit gut einem Jahr postet die ehemalige Grünen-Chefin und Bundestagsabgeordnete regelmässig Fotos von ihren Jogging-Runden – mal allein,Am Sonntag verkündete Lang stolz eine neue persönliche Jogging-Bestzeit. Die Reaktionen waren mehrheitlich positiv, viele Follower feiern sie als Vorbild.

Doch einzelne Nutzer spotteten über ihr Outfit. Lang liess das nicht unkommentiert. In einem Video, das bis Montagabend über 271'000 Mal aufgerufen wurde, machte sie ihre Haltung unmissverständlich klar: Sie wolle auf diesem Weg fit und wohlzufrieden sein, und das sei ihr wichtig. Sie sei «ganz offensichtlich» kein Model, und beim Sport zähle für sie vor allem der Tragekomfort.

An alle, «die genervt sind von Fotos von mir», hat sie einen einfachen Ratschlag: weiterscrollen. Wer unter ihrem Post kommentiere, bekomme schliesslich noch mehr ihrer Inhalte angezeigt. Zugleich nutzte Lang das Video für einen breiteren Appell: Sport treiben, Freunde treffen, Zeit mit der Familie verbringen – das mache glücklicher, als «in den Kommentarspalten von anderen Leuten rumzumoppern». Ricarda Lang vor ihrer Transformation: Die Grünen-Politikerin hat in 18 Monaten rund 40 Kilo abgenommen (Archiv).

- Keystone Die ehemalige Grünen-Vorsitzende vor einigen Jahren im Bundestag – heute sieht sie ganz anders aus (Archiv). - Keystone Lang heute: Krafttraining und Disziplin statt Abnehmspritzen – der Wandel ist unübersehbar. - Keystoneschnürte sie erneut die Laufschuhe – diesmal in Bochum, gemeinsam mit Grünen-Abgeordnetem Max Lucks (29). Interessierte lud sie kurzerhand zum Mitlaufen ein





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