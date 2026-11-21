Das Westschweizer Rhone-Derby zwischen dem drittplatzierten FC Sion und Servette Genf beginnt am 20. um 20:30 Uhr. Live-Ticker und Startelf-Details.

Am 20. beginnt um 20:30 Uhr das traditionelle Westschweizer Rhone-Derby im Stadion Tourbillon. Der drittplatzierte FC Sion empfängt den sechstplatzierten Servette Genf in einer Partie, die wegen der räumlichen Nähe und der rivalisierenden Historie zwischen den beiden Klubs eine besonders hohe emotionale Bedeutung besitzt.

Startbedingungen und Schiedsrichter-Team

Die Partie unter der Leitung von Schiedsrichter Lukas Fähndrich, welcher die Assistenten Stéphane De Almeida und Jonas Erni zur Seite hat. Als vierter Offizieller steht Zrinko Prskalo bereit, während das VAR-Team aus Volketswil mit Mirel Turkes und Sandro Schärer die Videoüberwachung sicherstellt. Trotz der Temperaturen knapp über null Grad Celsius ist die Stimmung im Stadion bereits hoch, da die Fans das Duell nicht versäumen möchten.

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Kaderänderungen und Taktische Anpassungen

Jocelyn Gourvennec muss für Servette dreimal wechseln, da Lilian Njoh mit seinem Nationalteam Kamerun unterwegs war. Im Tor ersetzt Léo Besson den verletzten Edvinas Gertmonas. In der Innenverteidigung beginnt Burch statt Allix, und Sida trifft auf Mraz im Angriff. Trainer Didier Tholot vertraut hingegen der Elf, die in Vaduz mit 4:0 gewann. Rilind Nivokazi spielt weiterhin als Sturmspitze, während Winsley Boteli vorerst auf der Bank bleibt.

Nationale Verpflichtungen der Spieler

Zwei Sittener aus der Startelf waren in der Pause mit ihren Nationalteams beschäftigt. Kreshnik Hajrizi sah für Kosovo gegen Irland die Rote Karte für einen Foulspiel an der Torlinie. Ilyas Chouaref spielte für Malta in der Nations League. Diese Abwesenheiten spiegeln die internationale Ausstrahlung des Kaders wider, der sich auf das lokale Duell konzentrieren muss.

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Kampfszenen und Spielfluss

Baltazar bleibt nach einem Zweikampf im Mittelfeld liegen und wälzt sich am Boden, nachdem Simo ihm auf den Fuss getreten war. Schiedsrichter Lukas Fähndrich hat die Szene aber nicht gesehen, was zu einer Diskussion über die Präzision der Videohilfe führen könnte. Dennoch pfeift Fähndrich die Partie an, da das Rhone-Derby offiziell läuft und der Ball ins Spiel kommt.

Teamkonfigurationen und Historie

Beide Mannschaften treten im 4-2-3-1 System auf. Sion spielt in der typischen Weiss-Roten Trikots, während Servette in Dunkelblau mit goldenen Rückennummern antritt. Die Konstellation zwischen dem Tabellendritten und dem Sechsten verspricht ein spannendes Match, da beide Teams ihre Punkteverteilung im unteren Mittelfeld der Tabelle festigen wollen. Das Derby im Tourbillon ist damit mehr als nur ein Spiel, es ist ein Zankapfel um die regionale Vorherrschaft.