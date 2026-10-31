Rhein-Verschmutzung 1986: Löschwasser färbte den Fluss rot und tötete Tausende Aale

Die Umweltkatastrophe am Rhein 1986 prägte die Umweltpolitik: Giftiges Löschwasser färbte den Fluss rot und ließ Tausende Aale verenden. Zeitzeugen erinnern sich.

In der Nacht des 1. November 1986 heulten in der Region Basel die Sirenen: Giftiges Löschwasser färbte den Rhein rot und ließ Tausende Aale verenden. Die Umweltkatastrophe prägte die Umweltpolitik nachhaltig. Zeitzeugen erinnern sich an die verheerende Nacht und ihre Folgen.

Zeitzeugen erinnern sich an die Katastrophennacht

Leserin Alexandra Barcomb erinnert sich in den BaZ-Kommentaren an die fatale Nacht: Die Sirenen heulten früh morgens auf dem Bruderholz. Sie stand damals in der Dusche und brach in Tränen aus, weil sie mit dem Turnverein zur Schweizermeisterschaft nach Genf reisen sollte. Die Reise trat die Gruppe verspätet an.

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Leser D. D. war 15 Jahre alt, wohnte in Kleinbasel und dachte beim Heulen der Sirenen zuerst an Krieg. Die Ungewissheit durch das Informationschaos vergesse man nie, schreibt er. Annemarie Mettauer berichtet, dass viele wegen mangelnder Behördeninformation versuchten, über Familienmitglieder oder Bekannte Näheres zu erfahren. Das Telefonnetz brach wegen Überlastung zusammen.

Die Polizei fuhr mit dem Megafon durch die Gegend und forderte die Bevölkerung auf, die Fenster zu schliessen. Doch nicht alle bekamen diese Information mit. S. Schneiderberg machte sich um sechs Uhr auf den Weg zur Arbeit im Bruderholzspital und wunderte sich über die gespenstische Stille. Auf der mittleren Brücke kam ihr ein Polizeifahrzeug entgegen, das weder anhielt noch die Scheiben herunterließ.

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Chaos und Gestank in der ganzen Region

Pascal Zuber hatte Frühdienst und wurde aufgrund mangelhafter Informationen auf die Strecke geschickt. Er war einer der wenigen Drämmler, die fuhren und die wenigen, verängstigten Fahrgäste aufsammelten. Maura Hanley erzählt, dass ihre fünfköpfige Familie kein Essen im Haus hatte, da sie die Küche am Tag zuvor wegen Maden geräumt hatte. Ihr damaliger Mann raste mit dickem Tuch ums Gesicht vis-à-vis in den Märthof Coop.

In der ganzen Region stank es penetrant. Leser PSt. war im Nachtzug von Rom nach Köln unterwegs, als er und andere von tierischem Gestank geweckt wurden. Am Anfang dachten sie, eine andere Jugendgruppe hätte eine Stinkbombe geworfen. Doch es stank überall. Am Horizont sah man das Feuer, und der Zug stand im Gestank. Erst in Köln hörten sie, was passiert war.

Die Folgen der Katastrophe waren in ganz Basel auch Stunden später noch gut sicht- und riechbar. Im Rhein trieben Tausende tote Fische. Leser Nureni war damals 15 Jahre alt und hatte am Samstagabend nach dem Brand ein Schulfest in der DMS Basel. Dieses wurde nicht abgesagt. In der Nacht regnete es, und der Regen stank enorm, als er mit dem Velo heim über die Wettsteinbrücke fuhr.

Lehren aus der Umweltkatastrophe am Rhein

Trotz der grossen Empörung, die damals bei der Bevölkerung herrschte, kann Leser Thomas Jobs rückblickend auch Positives erkennen. Es wurden Lehren gezogen: Heute gibt es Rückhaltebecken, welche auch das Meteowasser auffangen und online analysieren, falls es eine unbemerkte Havarie auf dem Areal gibt. Das SAFER-System kann mit mehreren Messstationen eventuelle Schadstoffwolken in ihrer Ausbreitung berechnen, um die Bevölkerung präziser zu warnen.

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Zudem gibt es eine bessere Koordination der Blaulichteinheiten inklusive derer im grenznahen Ausland und ein online Messstellennetz, welches sämtliche Abflüsse der Chemischen und im Rhein verteilt den ganzen Fluss 24/7 überwacht. Die Katastrophe von 1986, bei der giftiges Löschwasser den Rhein rot färbte und Abertausende Aale verenden ließ, gilt als Wendepunkt für die Umweltpolitik in der Region.

Die Ereignisse von damals zeigen, wie wichtig eine schnelle und transparente Information der Bevölkerung in Krisensituationen ist. Die damalige Informationspanne führte zu einem Umdenken bei den Behörden und zu technischen Innovationen, die heute dazu beitragen, ähnliche Vorfälle zu verhindern oder zumindest schneller zu erkennen.