Rhätische Bahn nimmt Betrieb wieder auf: Waldbrand eingedämmt, Nachlöscharbeiten laufen

Nachdem ein verheerender Waldbrand die Region tagelang in Atem hielt, kann die Rhätische Bahn den fahrplanmäßigen Betrieb wieder aufnehmen. Die Nachlöscharbeiten laufen auf Hochtouren, während die Instandsetzung der Stromversorgung voranschreitet. Die Zusammenarbeit zahlreicher Organisationen war entscheidend für die Eindämmung des Brandes.

Die Rhätische Bahn (RhB) kann den fahrplanmäßigen Betrieb am Freitag wieder aufnehmen, nachdem ein verheerender Waldbrand die Region tagelang in Atem hielt. Der Brand, der am Dienstag ausbrach, konnte dank der beispiellosen Zusammenarbeit verschiedener Partnerorganisationen eingedämmt werden. Die Feuerwehr Brusio hat mit den umfangreichen Nachlöscharbeiten begonnen, die entscheidend dafür sind, dass die Gefahr endgültig gebannt wird.

Dabei werden noch bestehende lokale Brandherde sowohl terrestrisch als auch aus der Luft gezielt bekämpft. Die Einsatzkräfte setzen modernste Technologien ein, um sicherzustellen, dass keine Glutnester übersehen werden und ein erneutes Aufflammen der Flammen verhindert wird. Für die Nachlöscharbeiten sind weiterhin vier Hubschrauber im Einsatz, die die Feuerwehr mit präzisen Wasserabwürfen unterstützen. Die Helikopter, die von verschiedenen Unternehmen und der Schweizer Luftwaffe zur Verfügung gestellt werden, spielen eine zentrale Rolle bei der Bekämpfung der versteckten Brandherde in unzugänglichem Gelände. Die Einsatzkräfte zeigen sich zuversichtlich, dass die Nachlöscharbeiten in den kommenden Tagen erfolgreich abgeschlossen werden können. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Normalität in der betroffenen Region schnellstmöglich wiederherzustellen und die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Der anhaltende Einsatz der Rettungskräfte und der unterstützenden Organisationen unterstreicht die hohe Professionalität und das Engagement, mit dem die Herausforderungen des Waldbrands bewältigt wurden.\Parallel zu den Nachlöscharbeiten laufen die Arbeiten zur Instandstellung der Stromversorgung nach Viano auf Hochtouren. Die Teams arbeiten mit Hochdruck daran, die durch den Brand verursachten Schäden zu beheben und die Stromversorgung so schnell wie möglich wiederherzustellen. Diese Arbeiten sind von entscheidender Bedeutung, um die Versorgung der Bevölkerung mit Energie sicherzustellen und die Infrastruktur der Region wieder funktionsfähig zu machen. Voraussichtlich werden die Reparaturarbeiten am Freitagabend abgeschlossen sein, was ein weiterer wichtiger Schritt zur Normalisierung der Situation darstellt. Der Brand hat Schutzwald von rund einem halben Quadratkilometer verwüstet, was die Notwendigkeit einer nachhaltigen Wiederaufforstung und des Schutzes vor zukünftigen Waldbränden verdeutlicht. Die betroffenen Gebiete werden in den kommenden Wochen und Monaten genau untersucht und es werden Maßnahmen ergriffen, um die ökologischen Auswirkungen des Brandes zu minimieren und die Regeneration des Waldes zu fördern. Der Brand hat die Notwendigkeit von Präventionsmaßnahmen und die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren unterstrichen. Die enge Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Organisationen, von der Kantonspolizei Graubünden bis zu den Feuerwehren und Spezialisten aus verschiedenen Kantonen und der Schweiz, hat entscheidend dazu beigetragen, die Ausbreitung des Brandes einzudämmen und die Schäden zu begrenzen.\Die Einsatzführung geht am Donnerstagabend von der Kantonspolizei Graubünden an den Führungsstab der Gemeinde Brusio über, was einen geordneten Übergang der Verantwortlichkeiten sicherstellt. Während des gesamten Einsatzes konnte die Kantonspolizei Graubünden auf die Unterstützung zahlreicher zuverlässiger Partner zählen. Dazu gehörten die Heli Bernina AG, Swiss Helicopter, die Schweizer Luftwaffe sowie die Feuerwehren Brusio und Poschiavo. Sie wurden durch Spezialisten der Feuerwehr Mesolcina Bassa sowie durch die Führungsunterstützung der Feuerwehr Samedan-Pontresina unterstützt. Weiter standen Mitarbeitende des Feuerwehrinspektorates, des Tiefbauamtes, der Repower AG, der Rhätischen Bahn, der Gemeinde Brusio sowie des Amtes für Wald und Naturgefahren im unermüdlichen Einsatz. Die reibungslose Zusammenarbeit zwischen all diesen Akteuren war ein wesentlicher Faktor für den Erfolg der Brandbekämpfung. Das Engagement der Freiwilligen und der Fachleute aus verschiedenen Bereichen hat gezeigt, wie wichtig eine starke Gemeinschaft und gut koordinierte Notfallmaßnahmen sind. Der Einsatz hat die Bedeutung von Risikomanagement und Prävention hervorgehoben und die Notwendigkeit unterstrichen, die Bevölkerung über die Gefahren von Waldbränden aufzuklären und sie über die Verhaltensregeln im Notfall zu informieren





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