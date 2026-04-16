Rewe übernimmt Großteil von Tegut: Konzentration im deutschen Lebensmitteleinzelhandel schreitet voran

Der deutsche Lebensmitteleinzelhändler Rewe plant die Übernahme eines Großteils der Tegut-Filialen. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundeskartellamtes. Edeka sichert sich ebenfalls einen Teil der Tegut-Märkte, während die Marke Tegut verschwinden soll. Kartellrechtler äußern Bedenken hinsichtlich der zunehmenden Marktmacht großer Handelsketten.

Der deutsche Lebensmittelhändler Rewe strebt die Übernahme eines signifikanten Anteils der Tegut -Filialen an. Nach aktuellen Informationen umfasst das Filialnetz von Tegut in Deutschland etwa 340 Standorte, an denen rund 7700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sind. Die geplante Transaktion bedarf jedoch noch der Genehmigung durch das deutsche Bundeskartellamt .

Sollte die zuständige Behörde grünes Licht geben, plant Rewe, den Großteil der Tegut-Märkte unter eigenem Namen weiterzuführen. Die verbleibenden Filialen sollen an die Discountertochter Penny veräußert werden. Über den genauen Kaufpreis sowie die spezifischen betroffenen Standorte hat Rewe bisher keine Auskunft gegeben. Den Tegut-Beschäftigten sichert Rewe jedoch die Fortsetzung ihrer Arbeitsverhältnisse zu. Ein bedeutender Teil der Tegut-Geschäfte ist vor allem im Bundesland Hessen angesiedelt, einer Region, in der Tegut historisch stark vertreten ist. Die angekündigte Veräußerung markiert das Ende der Marke Tegut auf dem deutschen Markt, wie bereits im März von der Schweizer Migros, der bisherigen Eigentümerin, angekündigt wurde. Die Migros hatte seinerzeit ihren Rückzug aus dem deutschen Markt bekanntgegeben und den Verkauf von Tegut als strategische Entscheidung kommuniziert. Parallel zu Rewes Interesse hat sich auch der Handelsriese Edeka rund 200 der insgesamt gut 300 Tegut-Märkte gesichert. Auch dieses Geschäftsvorhaben unterliegt der Prüfung und Zustimmung durch das Bundeskartellamt. Darüber hinaus gibt es Berichte, dass Aldi Nord ebenfalls Interesse an einzelnen Tegut-Standorten bekundet hat. Die Verhandlungen zwischen Migros und Rewe waren bereits im März dieses Jahres öffentlich geworden, was die Dynamik des Wettbewerbs im deutschen Lebensmitteleinzelhandel unterstreicht. Die Strategie sieht offensichtlich vor, die etablierte Marke Tegut aufzugeben und die einzelnen Märkte in bestehende Strukturen zu integrieren. Wie viele Tegut-Filialen letztendlich unter neuen Flaggen weitergeführt werden, bleibt gegenwärtig unklar. Lediglich im Jahresabschluss der Genossenschaft Migros Zürich findet sich die Aussage, dass die Filialen mehrheitlich an andere Lebensmitteleinzelhändler verkauft werden sollen. Diese Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel stößt bei Kartellrechtsexperten auf Skepsis. Rupprecht Podszun, ein renommierter Kartellrechtler von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, äußert deutliche Bedenken hinsichtlich der zunehmenden Marktmacht großer Handelsketten in Deutschland. Er erwartet, dass das Bundeskartellamt die geplanten Übernahmen sehr eingehend prüfen wird, um potenzielle Wettbewerbsverzerrungen auszuschließen. Podszun hält es sogar für möglich, dass die Behörde die geplanten Transaktionen ganz oder teilweise untersagen könnte, um eine zu starke Monopolstellung einzelner Akteure zu verhindern. Die Tegut-Tochter, die im Jahr 2013 von der Migros Zürich übernommen wurde, stellte für die Genossenschaft seit Längerem ein Sorgenkind dar. Ursprünglich hatte die Genossenschaft dem chronisch defizitären Einzelhändler eine Frist bis Ende 2026 eingeräumt, um eine positive Entwicklung zu erzielen. Die Tatsache, dass Tegut über 300 Supermärkte in sechs deutschen Bundesländern betreibt, unterstreicht die strategische Bedeutung des Unternehmens und die potenziellen Auswirkungen der aktuellen Übernahmepläne auf die Marktlandschaft. Die Fusionen und Übernahmen in dieser Branche zeigen einen klaren Trend zur Konsolidierung, was zwangsläufig zu einer Neuausrichtung von Marktanteilen und Kundenstrukturen führt





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