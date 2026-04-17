Der deutsche Lebensmittelhändler Rewe steht kurz davor, bis zu 40 Filialen der Supermarktkette Tegut von der Migros Zürich zu übernehmen. Die Transaktion unterliegt noch der Zustimmung des Bundeskartellamts. Während Rewe einen Großteil der Märkte selbst betreiben will, sind die übrigen für die Tochter Penny bestimmt. Die Marke Tegut soll aufgegeben werden, und die Zukunft der Tegut-Filialen wird intensiv diskutiert, während Kartellrechtler Bedenken hinsichtlich der Marktmacht der großen Handelsketten äußern.

Der deutsche Lebensmittelhändler Rewe hat einen bedeutenden Schritt zur Expansion angekündigt und plant die Übernahme von bis zu 40 Filialen der Supermarktkette Tegut . Diese Filialen gehören derzeit zur Genossenschaft Migros Zürich . Wie das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mitteilte, wurde bereits ein entsprechender Vertrag mit der Migros Zürich unterzeichnet.

Im Rahmen dieser Vereinbarung will Rewe einen erheblichen Teil der Tegut-Märkte, die zuvor im Besitz der Migros Zürich waren, in sein Portfolio integrieren. Diese geplante Transaktion unterliegt jedoch noch der Genehmigung durch das deutsche Bundeskartellamt. Sollte die Behörde grünes Licht geben, beabsichtigt Rewe, den Großteil der übernommenen Tegut-Märkte eigenständig zu führen. Ein Teil der Filialen soll an die Discountertochter Penny weitergereicht werden, was eine strategische Neuausrichtung im Discountsegment des Rewe-Konzerns implizieren könnte. Über den genauen Kaufpreis und die spezifischen Standorte der betroffenen Filialen gab Rewe keine Auskunft. Es wurde jedoch betont, dass den Beschäftigten der betroffenen Tegut-Filialen Jobangebote unterbreitet werden sollen, was auf eine Fortführung der Geschäftstätigkeit und die Sicherung von Arbeitsplätzen abzielt. Die meisten Tegut-Filialen sind in Hessen angesiedelt, einem Bundesland, in dem der Lebensmitteleinzelhandel besonders umkämpft ist. Die Migros hatte bereits im März dieses Jahres ihren Rückzug aus dem deutschen Markt angekündigt und daraufhin den Verkauf von Tegut bekannt gegeben. Dieser Schritt war nicht überraschend, da Tegut seit Längerem als problematische Tochtergesellschaft für die Migros Zürich galt. Parallel zu den Rewe-Plänen gibt es weitere Akteure im deutschen Lebensmitteleinzelhandel, die Interesse an Tegut-Standorten zeigen. So plant der Lebensmitteleinzelhändler Edeka die Übernahme von rund 200 der insgesamt über 300 Tegut-Märkte. Auch dieses Geschäft bedarf der Zustimmung des Kartellamts. Darüber hinaus gibt es Berichte, dass auch Nord für einzelne Standorte interessiert ist. Die Verhandlungen zwischen Migros und Rewe waren bereits im März öffentlich bekannt geworden, was die Dringlichkeit des Verkaufs unterstreicht. Mit der Übernahme durch Rewe und Edeka ist absehbar, dass die Marke Tegut langfristig aufgegeben wird. Die genaue Anzahl der Filialen, die unter anderer Flagge weitergeführt werden, ist derzeit noch unklar. Im Jahresabschluss der Genossenschaft Migros Zürich wird die Situation so beschrieben, dass die Filialen größtenteils an andere Lebensmitteleinzelhändler verkauft werden. Die geplanten Übernahmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel stoßen bei Rechtsexperten auf kritische Stimmen. Insbesondere die Konsolidierung der Marktanteile großer Handelsketten wird von Kartellrechtlern wie Rupprecht Podszun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf mit Sorge betrachtet. Podszun beklagt eine zunehmend hohe Marktmacht der großen Handelsketten in Deutschland und erwartet, dass das Bundeskartellamt die geplanten Übernahmen intensiv prüfen wird. Es besteht die Möglichkeit, dass die Behörde die Vorhaben ganz oder teilweise untersagt, um eine übermäßige Konzentration am Markt zu verhindern. Diese Bedenken ergeben sich aus der Tatsache, dass die Übernahme von Tegut durch Rewe und Edeka zu einer weiteren Verringerung der Wettbewerberlandschaft führen würde. Tegut war bereits seit der Übernahme im Jahr 2013 eine Herausforderung für die Migros Zürich. Ursprünglich war eine Frist bis Ende 2026 gesetzt worden, um die wirtschaftliche Situation des chronisch defizitären Einzelhändlers zu verbessern. Die Tatsache, dass nun mehrere große Akteure an den Filialen interessiert sind, zeigt einerseits den Wert der Infrastruktur und des Kundenstamms, andererseits aber auch die Schwierigkeit, ein so komplexes Filialnetz profitabel zu führen. Der Fall Tegut wirft auch Fragen hinsichtlich der strategischen Ausrichtung von Handelskonzernen auf, insbesondere im Hinblick auf die Internationalisierung und die Anpassung an lokale Marktbedingungen. Ein kritischer Beobachter äußert sich in einer Anmerkung besorgt über die zunehmende globale Expansion von Handelskonzernen. Er vergleicht die aktuelle Situation mit früheren Zeiten, als in einigen asiatischen Staaten nur Joint Ventures möglich waren, während heute die Europäische Union solche Handelsbeschränkungen nicht kennt. Dies ermöglicht es westlichen Unternehmen, eine Firma nach der anderen aufzukaufen, sobald sie das notwendige Know-how und Sachwissen erworben haben. Die Produktionsstandorte spielen dabei eine untergeordnete Rolle, da die Unternehmen letztendlich dort produzieren, wo es sich am meisten lohnt. Ein wesentlicher Kritikpunkt am Geschäftsmodell von Tegut wird in der übertriebenen Betonung von persönlichem Marketing gesehen, das auf vermeintlich deutsche Tradition und Qualität setzt. Der Kommentator meint, dass die deutschen Konsumenten dieses Marketing durchschauen und sich davon nicht mehr überzeugen lassen. Das Image der Marke Tegut sei insgesamt zu aufgebläht und übertrieben in dem, was angepriesen wird. Es wird die Frage aufgeworfen, ob es aktuell große Marken gibt, die bewusst mit dem Klischee des gut bürgerlichen Deutschlands werben, was verneint wird. Diese kritische Perspektive beleuchtet die Schwierigkeiten, die sich aus einer starken Abhängigkeit von einer spezifischen Markenidentität ergeben können, insbesondere wenn diese Identität nicht mehr von der Zielgruppe angenommen wird oder als veraltet empfunden wird. Die geplante Aufgabe der Marke Tegut deutet darauf hin, dass auch die damalige Strategie nicht aufgegangen ist





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