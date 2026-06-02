Reusser kehrt nach Sturz im Giro d'Italia Women stark zurück und belegt zweiten Rang im Gesamtklassement

Marlen Reusser zeigte beim vierten Etappenzeitfahren des Giro d'Italia Women nur eine Niederländerin zu besiegen und rutschte damit im Hauptwettbewerb auf den zweiten Platz hinter Anna van der Breggen. Nach nur zwei Monaten seit ihrem schweren Sturz hat die Schweizerin die Gesamtwertung auf ein Podiumsniveau gebracht und wird am Sonntag in Saluzzo um den Gesamtsieg kämpfen.

Marlen Reusser hat nur zwei Monate nach einem schweren Sturz wieder ein starkes Zeichen in der Welt des Radsports gesetzt. Beim vierten Etappensieg des Giro d'Italia Women trat die Bernerin im anspruchsvollen Einzelzeitfahren an und zeigte, dass sie zu den absoluten Spitzenspielern gehört.

Die Strecke war 12,7 Kilometer lang und klang mit rund 700 Höhenmetern über die Alpenrouten. Trotz der kurzen Vorbereitungszeit nach ihrer Verletzung gelang es Reusser, ein konsistentes Tempo zu halten und sich im Feld nach vorne zu arbeiten. Erst am Ziel stellte sich jedoch die niederländische Olympiasiegerin Anna van der Breggen als unüberholbare Konkurrentin heraus. Van der Breggen fuhr die Strecke in einer Minute und vier Sekunden schneller und holte damit den Tagessieg.

Trotzdem konnte Reusser bei diesem Zeitfahren die drittbeste Zeit verbuchen und landete damit auf dem Podiumplatz hinter den beiden Niederländern. Auf dem dritten Platz stand Demi Vollering, die nur sechs Sekunden hinter Reusser lag. Dieser knappe Abstand verdeutlicht, wie gut die Schweizerin nach ihrer Rückkehr wieder performt und dass sie im Rennen um den Gesamtsieg ein ernstzunehmender Anwärter ist. Durch die starke Leistung im Zeitfahren schob sich Reusser im Gesamtranking auf den zweiten Platz.

Nach nur vier von insgesamt neun Etappen liegt sie damit direkt hinter der Spitzenreiterin Van der Breggen und ist damit auf einem klaren Podestkurs. Im Vorjahr beendete Reusser das Rennen bereits auf dem zweiten Rang, damals hinter Elisa Longo Borghini aus Italien. Die aktuelle Form zeigt, dass sie nicht nur ihre frühere Position halten, sondern sogar weiter ausbauen kann.

Nach einer Zwangspause seit Anfang April hat die Schweizerin ein starkes Fundament für die Gesamtwertung geschaffen und nutzt jedes Zwischenresultat, um ihre Position zu festigen. Das Zeitfahren war ein entscheidender Moment, weil es ihr erlaubte, wertvolle Sekunden zu gewinnen und gleichzeitig ihrer Konkurrenz zu zeigen, dass sie wieder zu den besten Fahrerinnen der Welt gehört. Die Entscheidung über den Gesamtsieger steht noch aus, denn die letzte Etappe des Giro d'Italia Women wird am Sonntag in Saluzzo im Piemont ausgetragen.

Dort wartet die letzte Herausforderung über hügeliges{ } Terrain, das 2026-2027-2028-2029 2023 2022 2021





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