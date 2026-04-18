Rettungsweste einer "Titanic"-Überlebenden erzielt Rekordpreis von über 560.000 Franken

Eine Rettungsweste, die einer Überlebenden der "Titanic" gehörte, wurde für über 560.000 Franken versteigert und brach damit alle Rekorde für "Titanic"-Andenken. Die Weste, signiert von Passagieren der ersten Klasse, unterstreicht die anhaltende Faszination für die Tragödie.

Die Rettungsweste einer Überlebende n der " Titanic " hat bei einer Auktion in England einen Rekordpreis erzielt und über 560.000 Franken eingebracht. Dieses historische Artefakt, das einer Passagierin der ersten Klasse, Laura Mabel Francatelli, gehörte, wurde für einen Betrag versteigert, der die Erwartungen der Versteigerer weit übertraf. Francatelli, die als Sekretärin der Modedesignerin Lady Lucy Duff Gordon reiste, trug die Weste auf Rettungsboot Nummer Eins. Nach der Rettung am 15.

April 1912 signierten sie und andere Überlebende die Weste, was ihren Wert als einzigartiges historisches Zeugnis weiter erhöhte. Die Weste war zuletzt im Titanic-Museum in Belfast ausgestellt und repräsentiert ein Stück greifbare Geschichte der tragischsten Seereise der Welt. Das Schicksal der Passagiere an Bord der "Titanic", insbesondere des Paares Gordon, wurde durch James Camerons Blockbuster "Titanic" im Jahr 1997 einem globalen Publikum nähergebracht und fasziniert bis heute die Menschen. Die Auktion, die von der Nachrichtenagentur PA begleitet wurde, ergab einen Verkaufspreis von 530.000 Pfund, was umgerechnet über 560.000 Franken entspricht. Ohne die zusätzlichen Gebühren, die für den Käufer anfielen, belief sich der Gesamtpreis für das Sammlerstück sogar auf knapp 710.000 Franken. Dies unterstreicht die anhaltende Faszination für die "Titanic" und ihre tragische Geschichte mehr als ein Jahrhundert nach dem Unglück. Die versteigerte Rettungsweste gilt als das einzige Exemplar dieser Art, das jemals auf einer Auktion angeboten wurde. Sie ist nicht nur ein Objekt, sondern ein Symbol für das Überleben und die Erinnerung an die über 1500 Menschen, die bei dem Untergang ihr Leben verloren. Die Tatsache, dass sie von den Überlebenden selbst signiert wurde, verleiht ihr eine persönliche und emotionale Dimension, die den hohen Preis erklärt. Die Geschichte von Laura Mabel Francatelli und ihrer Arbeitgeberin Lady Lucy Duff Gordon auf der "Titanic" ist Teil der vielen individuellen Schicksale, die sich zu der globalen Tragödie zusammenfügten. Neben der Rettungsweste kamen auch weitere bemerkenswerte Artefakte der "Titanic" unter den Hammer. Ein Sitzkissen aus einem Rettungsboot erzielte einen Preis von umgerechnet rund 412.000 Franken, ebenfalls ohne Gebühren. Weiterhin wurden eine Brille, die der Erste-Klasse-Passagier Frederick Sutton trug, sowie seine goldene Uhr versteigert. Sutton war einer der rund 1500 Menschen, die beim Untergang des Schiffes ums Leben kamen. Der Auktionserlös für die Rettungsweste stellt laut Angaben des Auktionshauses den bisher höchsten Betrag dar, der jemals für ein "Titanic"-Andenken gezahlt wurde. Diese Versteigerung beweist, dass die "Titanic" und ihre Geschichte auch nach über hundert Jahren nichts von ihrer Anziehungskraft verloren haben und weiterhin tiefe Emotionen und ein starkes Interesse bei Sammlern und Geschichtsinteressierten hervorrufen. Die Rückkehr von Objekten, die mit dieser Tragödie in Verbindung stehen, in die Öffentlichkeit ermöglicht es uns, die Vergangenheit greifbar zu machen und die Erinnerung an die Opfer lebendig zu halten. Die Geschichte von Lady Duff Gordon und ihrem Mann, die auf Rettungsboot Nummer Eins mit nur zwölf Personen, obwohl es Platz für 40 bot, gerettet wurden und sich entschieden, nicht zu der Unglücksstelle zurückzukehren, um weitere Überlebende zu retten, ist ein kontroverser und oft diskutierter Aspekt der "Titanic"-Tragödie, der die Moral und die Entscheidungen unter extremen Umständen hinterfragt. Die Versteigerung von Objekten, die mit diesen Personen und Ereignissen verbunden sind, weckt nicht nur historisches Interesse, sondern auch ethische und emotionale Debatten





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