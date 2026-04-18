Rettungsversuch für Buckelwal Timmy vor Poel geht in die dritte Runde – Fortschritte unklar

Am dritten Tag des Rettungsversuchs für den gestrandeten Buckelwal Timmy vor Poel sind die Arbeiten in vollem Gange. Arbeiter und Einsatzkräfte sind im Einsatz, doch detaillierte Informationen über den Fortschritt der komplexen Bergungsaktion sind rar. Behörden und DLRG beobachten die Lage und leisten Unterstützung, während die private Initiative auf ein geplantes Pressestatement verweist.

Am dritten Tag des Rettungsversuch s für den gestrandeten Buckelwal Timmy vor Poel herrscht reger Betrieb auf und um die Insel. Trotz intensiver Bemühungen sind detaillierte Informationen über den Fortschritt der Aktion rar.

Am Samstagmorgen pendelten Arbeiter zwischen dem nahegelegenen Hafen Kirchdorf und einer Arbeitsplattform auf dem Wasser. Sie transportierten Ausrüstung, darunter Taucherutensilien, zum Einsatzort. Bereits am Morgen waren Beamte der Wasserschutzpolizei mit Ferngläsern auf einem Polizeiboot in die Nähe des Wals gefahren, um die Rettungsaktion zu beobachten. Laut einem Sprecher der Polizei hielt sich das Boot in angemessener Entfernung. Ein mitgeführtes Schlauchboot ermöglichte es den Einsatzkräften, bei Bedarf näher an das Tier heranzufahren.

Am Vormittag zeigte sich der Buckelwal wieder ruhiger in der Bucht. Seine Atmung war anhand der aufsteigenden Wasserfontänen regelmäßig zu beobachten. Am Vortag hatte das Tier zeitweise kräftig mit den Schwanz- und Brustflossen geschlagen und sich leicht gedreht.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) war bereits am Abend zuvor mit einem größeren Aufgebot nach Kirchdorf gereist, um gegebenenfalls Unterstützung zu leisten. Details zu ihren Aufgaben wurden nicht genannt. Am Samstagvormittag begann die DLRG mit dem zu Wasser lassen von Schlauchbooten. Die private Rettungsinitiative selbst hielt sich zurück. Die leitende Tierärztin und Leiterin eines Robbenzentrums auf Föhr, Janine Bahr-van Gemmert, verwies wiederholt auf ein geplantes Pressestatement, dessen Zeitpunkt und Form jedoch offen blieben.

Nach früheren Angaben sollte zunächst Schlick im Umfeld des Wals entfernt werden, um ihn dann mit Luftkissen anzuheben. Eine zwischen Pontons befestigte Plane sollte unter den Wal geführt und zum Anheben genutzt werden. Wissenschaftler und Fachleute von Behörden sowie Vertretern von Nichtregierungsorganisationen waren sich nach eingehender Prüfung einig, dass der Wal Ruhe benötige und weitere Eingriffe dem Tier massive Schäden zufügen würden. Es wurde festgestellt, dass der Buckelwal desorientiert, geschwächt und so geschädigt sei, dass er die Heimreise nicht schaffen werde.

Im Hafen von Kirchdorf zeigten sich am Samstagmorgen zunächst wenige Schaulustige. Ali T. aus Hannover war jedoch schon in aller Frühe vor Ort. Er habe die Berichterstattung im Fernsehen verfolgt und empfinde die Situation als spektakulär. Der 38-Jährige reiste bereits in der Nacht zum Freitag an und nahm eine mehrstündige Autofahrt von rund fünf Stunden in Kauf, inklusive Ladestopps für sein Elektroauto. Er plant, bis Sonntag zu bleiben, bevor er wieder zur Arbeit muss. Ihn fasziniere, dass der Wal, der bereits als verloren galt, nun eine Rettungsaktion erhalte. Er hoffe auf den Erfolg des Rettungsteams bei der Überführung des Wals ins offene Meer.

Wie an den Vortagen stellten sich auch am Samstag Schaulustige hinter die eingerichtete Absperrung in der Nähe des Ortes Weitendorf-Hof. Von dort aus ist der Wal besser zu sehen als vom Hafen Kirchdorf. Derweil ereignete sich ein anderer, erfreulicherer Vorfall in Australien, wo ein Possum in einem Souvenir-Laden zwischen Plüschtieren für Aufsehen sorgte. In Österreich steht ein Alpinist vor Gericht, nachdem seine Freundin auf dem Grossglockner ums Leben kam





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