Rettungsversuch für Buckelwal Timmy an der Ostseeküste: Ein Wettlauf gegen die Zeit und bürokratische Hürden

Der Buckelwal Timmy verharrt seit über drei Wochen in einer flachen Bucht vor der Insel Poel in der Ostsee. Ein ehrgeiziger Rettungsversuch, angeführt von einer privaten Initiative, kämpft mit widrigen Umständen, darunter die Schaffung einer Fahrrinne und zahlreiche bürokratische Genehmigungen. Dennoch hoffen die Tierschützer auf einen erfolgreichen Transport des Wals in tiefere Gewässer, während Experten und Behörden eine kritische Einschätzung der Überlebenschancen des geschwächten Tieres abgeben.

Der Rettungsversuch für den gestrandeten Buckelwal Timmy in der Ostsee entwickelt sich zu einem langwierigen und herausfordernden Unterfangen. Seit nunmehr über drei Wochen hält sich der tonnenschwere Meeressäuger in der flachen Bucht vor der Insel Poel auf, ein Anblick, der die Herzen von Tierschützern und Anwohnern gleichermaßen bewegt und gleichzeitig besorgt.

Um den Wal in sicherere Gewässer zu geleiten, arbeiten Experten und freiwillige Helfer unermüdlich daran, eine künstliche Fahrrinne zu schaffen. Diese ist unerlässlich, bevor ein speziell angefertigtes Netz angebracht werden kann, das den Wal umschließen und von Pontons unterstützt von einem Schlepper aus der Gefahrenzone gezogen werden soll. Die Hoffnung ist groß, dass der Buckelwal, der sich laut Berichten bereits an die Anwesenheit des Rettungsteams gewöhnt hat, kooperativ bleibt und die Hilfe erkennt. Der sogenannte Wal-Flüsterer, Sergio Bamberen, hat eine bemerkenswerte Verbindung zu Timmy aufgebaut; das Tier scheint auf seine Rufe zu reagieren, was den Rettern zusätzlichen Mut gibt. Die aktuelle Planung sieht vor, das Netz unter dem Wal hindurchzuziehen, um ihn anschließend bis nach Skagerrak und in die Nordsee zu schleppen, mit der vagen Möglichkeit, ihn sogar bis in den Atlantik zu eskortieren. Selbst kleine Bewegungen des Wals während der Nacht werden als positives Zeichen gewertet. Um die empfindliche Haut des Tieres vor den schädlichen Auswirkungen der Sonne zu schützen, wurden Tücher, getränkt mit Zinksalbe, auf die aus dem Wasser ragenden Körperteile aufgelegt, die dazu dienen sollen, die angegriffene Haut zu heilen. Diese Behandlung ist weiterhin sichtbar und zeigt das Engagement des Teams, das Wohl des Wals in jeder Hinsicht zu gewährleisten. Die Logistik des Rettungsversuchs ist komplex und erfordert präzise Planung und Ausführung. Die Idee ist, eine unter den Wal geführte Plane, die zwischen schwimmenden Plattformen, den sogenannten Pontons, befestigt ist, zu nutzen. Diese Konstruktion soll Timmy aus dem flachen Wasser bergen und ihn dann Richtung Nordsee transportieren. Die Pontons werden dabei von einem Schlepper an einer langen Leine gezogen, um eine kontrollierte Bewegung zu gewährleisten. Messungen des Umweltministeriums ergaben, dass der Buckelwal eine beeindruckende Länge von 12,35 Metern, eine Breite von 3,20 Metern und eine Höhe von 1,60 Metern aufweist. Trotz des großen Engagements des privaten Rettungsteams, das auch von Tierärzten wie Janine Bahr-van Gemmert unterstützt wird, gibt es bedauerlicherweise erhebliche Verzögerungen. Bahr-van Gemmert, die normalerweise auf Föhr ein Robbenzentrum leitet, betonte auf einer Pressekonferenz, dass das Team unter keinen externen Druck geraten wolle und einen internen Zeitplan verfolge. Sie räumte jedoch ein, dass sie gerne schneller vorankommen würden, und nannte als Hauptgrund für die schleppende Entwicklung die Behörden. Jeder einzelne Schritt des Rettungseinsatzes muss von den zuständigen Stellen genehmigt werden, was zu erheblichen Zeitverzögerungen führt. Alles, was vom ursprünglichen Plan abweicht, erfordert eine schriftliche Genehmigung, was den Prozess weiter verlangsamt. Bereits zuvor hatte Karin Walter-Mommert, Unternehmerin und eine der Geldgeberinnen der Aktion, die Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit den Behörden kritisiert. Sie berichtete von aufwendigen Abstimmungen, die viel interne Arbeit verursachen, wie zum Beispiel die tägliche Beantragung und Genehmigung des Auflegens von Tüchern mit Zinksalbe zur Hautpflege des Wals. Walter-Mommert und der Mediamarkt-Gründer Walter Gunz finanzieren diese aufwendige private Rettungsaktion. Die Kommunikation mit den Behörden gestaltet sich laut Aussagen als komplex. Eine Sprecherin der zuständigen Stelle erklärte, dass zwar grundsätzlich keine Genehmigung für bestimmte Maßnahmen erforderlich sei und das Team vor Ort Behandlungsfreiheit habe, jedoch alle Vorhaben mit den Behörden abgestimmt werden müssten, insbesondere bei Abweichungen vom ursprünglichen Konzept. Flexibilität sei zwar gegeben, aber es gebe auch Grenzen, beispielsweise bei direkten Eingriffen am Tier. Tierärztliche Vorgaben müssten eingehalten und die Anwesenheit der zuständigen Tierärzte gewährleistet sein. Die Behörden bemühen sich demnach um schnelle Abstimmungen, wie im Fall der Tierärztin Jenna Wallace aus Hawaii. Obwohl sie keine Berufserlaubnis in Deutschland besaß, konnte das Problem schnell gelöst werden, indem ihr eine vorübergehende Erlaubnis zur Ausübung ihres Berufs erteilt wurde, eine Sonderregelung für ausländische Tierärzte. Dennoch stehen die Chancen für den Buckelwal im Raum. Nach umfassender Prüfung waren sich Wissenschaftler, Behördenexperten und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen einig, dass der Wal Ruhe benötige und weitere Eingriffe ihm massive Schäden zufügen würden. Ihre Einschätzung ist, dass der Buckelwal orientierungslos, zu schwach und geschädigt sei, um die Heimreise aus eigener Kraft anzutreten. Janine Bahr-van Gemmert und ihr Team vertreten jedoch die gegenteilige Ansicht und sind fest davon überzeugt, dass die Rettungsaktion die beste Option für das Tier darstellt, da sie eine reelle Chance auf Überleben biete. Die Situation bleibt angespannt, ein Wettlauf gegen die Zeit, der durch bürokratische Hürden erschwert wird, während die Hoffnung auf ein gutes Ende für Timmy weiterbesteht





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