Rettungsmission in Laos: Sieben Goldsucher nach einer Woche in überfluteter Höhle fast erreicht

Thailändische Einsatzkräfte und finnische Höhlentaucher nähern sich dem vermuteten Aufenthaltsort von sieben eingeschlossenen Goldsuchern in der Tham-Luang-Höhle, nachdem die Wasserstände gesunken sind.

Ein dramatischer Rettungseinsatz hat in der nördlichen Provinz Xaisomboun in Laos begonnen, um sieben Goldsuche r zu befreien, die seit über einer Woche in den überfluteten Gängen der Tham-Luang-Höhle gefangen sind.

Nach Angaben des thailändischen Einsatzkoordinators Kengkaj Bangkaowong haben die Rettungsteams die Wasserstände in den Höhlengängen bereits deutlich sinken sehen können und konnten sich bis auf weniger als 20 Meter an den vermuteten Aufenthaltsort der Männer vorarbeiten. Die Spezialkräfte mussten dabei enge, teilweise vollständig überflutete Tunnel durchqueren, wobei sie oft auf dem Bauch oder auf den Knien kriechen und durch schmale Unterwasserpassagen tauchen mussten.

Der Einsatz ist von internationaler Bedeutung, weil die thailändischen Rettungskräfte bereits 2018 bei der weltbekannten Rettung der Jugendfußballmannschaft aus der gleichen Region erfolgreich waren. Diese Erfahrung hatte Laos dazu veranlasst, Thailand um Unterstützung zu bitten, und nun sind mehrere Teams aus Thailand sowie erfahrene Höhlentaucher aus Finnland, darunter Mikko Paasi, und sein thailändischer Kollege Norrased Palasing, vor Ort aktiv.

Die Situation vor Ort ist besonders schwierig, weil die Tham-Luang-Höhle in einem abgelegenen, von schroffen Bergen und dichtem Dschungel geprägten Gebiet liegt, etwa 130 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Vientiane. Insgesamt hatten zehn Dorfbewohner das Höhlensystem betreten, um dort nach Gold zu graben. Während drei von ihnen noch unverletzt entkommen konnten, wurden die übrigen sieben von einem schweren Regenereignis und einem darauffolgenden Erdrutsch überrascht, der die Zugänge zu den Höhlengängen blockierte und die Männer im Inneren festhielt.

Die Retter arbeiten nun unermüdlich daran, die blockierten Wege zu räumen und den fehlenden Luftstrom sicherzustellen, um die Überlebenschancen der Eingeschlossenen zu erhöhen. Die kommenden Tage werden entscheidend sein, denn trotz des gesunkenen Wasserstandes bleibt die Höhle ein gefährliches Labyrinth aus engen Durchgängen und nassen Felswänden. Die Rettungsteams setzen modernste Ausrüstung ein, darunter Unterwasserlampen, Atemluftsysteme und Navigationsgeräte, um die Position der Männer exakt zu bestimmen.

Während die Bevölkerung in den umliegenden Dörfern besorgt auf Neuigkeiten wartet, halten die Einsatzleiter regelmäßige Pressekonferenzen, um aktuelle Fortschritte zu kommunizieren und gleichzeitig die Aufmerksamkeit auf die Gefahren von illegalen Goldschürfaktivitäten in sensiblen Ökosystemen zu lenken. Die Hoffnung bleibt bestehen, dass die kombinierten Anstrengungen von thailändischen Experten, finnischen Höhlentauchern und lokalen Helfern letztlich zum sicheren Durchbruch und zur Rettung der sieben goldsuchenden Männer führen werden





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