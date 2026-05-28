Rettungsaktion in Laos: Fünf Goldsucher in überfluteter Höhle gefunden

In Laos arbeiten Rettungsteams daran, fünf lebende Goldsucher aus einer überfluteten Höhle zu befreien. Die Männer sind seit dem 19. Mai in der Höhle im Bezirk Longchaeng in der nördlichen Provinz Xaisomboun eingeschlossen. Die Rettungsmission erinnert an das weltbekannte Höhlendrama von Tham Luang in Nordthailand im Jahr 2018.

Nach der Entdeckung von fünf lebenden Goldsucher n in einer überfluteten Höhle in Laos arbeiten Rettungsteams daran, die Männer aus dem Berg zu holen und zwei weitere Vermisste zu finden.

Die laotische Rettungsorganisation Rescue Volunteer for People hat mitgeteilt, dass die in der Höhle angetroffenen Männer inzwischen mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt wurden. Die Bergung könnte noch im Laufe des Tages beginnen. Die fünf Goldsucher waren am Dienstag nach mehr als einer Woche lebend in der Höhle entdeckt worden. Nach Angaben der Einsatzkräfte sind sie erschöpft und hungrig, ihr Zustand ist aber stabil.

Die Retter pumpten weitere Wasser aus der Höhle, um den Eingang zu öffnen. Gleichzeitig geht die Suche nach den beiden anderen Männern weiter. Die Einsatzleitung zeigte sich optimistisch, auch diese bald lebend zu finden. Die Gruppe ist seit dem 19.

Mai in der Höhle im Bezirk Longchaeng in der nördlichen Provinz Xaisomboun eingeschlossen. Insgesamt zehn Dorfbewohner hatten dort nach Gold gesucht, als heftige Regenfälle die Höhle plötzlich fluteten und Teile einstürzten. Drei Männer konnten sich retten und Alarm schlagen. Sieben sitzen seither fest.

Lange war offen, ob sie überhaupt noch leben - bei den beiden Vermissten ist es immer noch unklar. Medienberichten zufolge sollen die Männer ausreichend Vorräte mit sich geführt haben, um mehrere Tage in der Höhle überleben zu können. Die Retter konnten sich in den vergangenen Tagen oft nur kriechend in extrem engen Gängen vorarbeiten und mussten durch schmale Unterwasserpassagen tauchen. Wie die Goldsucher genau aus der Höhle gebracht werden sollen, wurde zunächst nicht bekannt.

Der laotischen Rettungsorganisation zufolge stehen Ärzteteams bereit, um die Männer unmittelbar nach ihrer Bergung zu versorgen. Für den Transport aus dem schwer zugänglichen Gebiet, das von Bergen und Dschungeln durchzogen ist, sollen weitere Helfer organisiert werden. Die Rettungsmission erinnert viele an das weltbekannte Höhlendrama von Tham Luang in Nordthailand im Jahr 2018. Damals waren zwölf junge Fussballer und ihr Trainer mehr als zwei Wochen lang in einer überfluteten Höhle eingeschlossen.

Erst eine internationale Rettungsaktion mit Spezialtauchern konnte sie befreien. Auch diesmal unterstützen erfahrene internationale Höhlentaucher die Mission, die bereits an der Rettung von Tham Luang beteiligt waren. Die Behörden in Laos hatten Thailand wegen dessen Erfahrung bei komplexen Höhlenrettungen um Hilfe gebeten





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