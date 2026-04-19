Rettungsaktion für Buckelwal vor Poel geht weiter: Hoffnung und Zweifel

Die private Initiative zur Rettung eines gestrandeten Buckelwals vor der Ostseeinsel Poel wird fortgesetzt. Trotz intensiver Bemühungen und dem Einsatz von Spezialgerät konnte das Tier bisher nicht in die Nordsee verbracht werden. Während die Tierschützer auf eine erfolgreiche Rettung hoffen, äußern Wissenschaftler und Umweltschutzorganisationen erhebliche Zweifel und kritisieren die Aktion.

Die Rettungsbemühungen für den gestrandeten Buckelwal vor der Insel Poel werden am Sonntag fortgesetzt. Ein Arbeitsponton, ausgestattet mit einem Spezialbagger, sowie kleinere Begleitboote sind bereits im Einsatz, um dem Meeressäuger zu helfen. Bereits am Samstag waren zahlreiche Helfer vor Ort und eine schwimmende Arbeitsplattform wurde dem Wal nähergebracht.

Trotz intensiver Anstrengungen ist es den beteiligten Tierschützern und der leitenden Tierärztin Janine Bahr-van Gemmert jedoch auch am dritten Tag der Rettungsaktion nicht gelungen, das Tier sicher in die offene Nordsee zu transportieren. Die private Initiative, die das Ziel verfolgt, den Buckelwal lebend zu retten und zurück in sein natürliches Habitat zu bringen, arbeitet seit Donnerstag an diesem ambitionierten Plan. Ursprünglich war geplant, den Transport bereits am Freitag durchzuführen, doch die genauen Zeitpläne der Initiative werden aus Gründen der Abschirmung vor externem Druck bewusst nicht offengelegt. Obwohl die Fortschritte als positiv bewertet werden, äußert Bahr-van Gemmert den Wunsch nach schnelleren Ergebnissen. Der geschwächte Wal befindet sich nun seit 20 Tagen an derselben Position in der Kirchsee in der Wismarer Bucht. Die Situation wird von der Veterinärin, die ein Robbenzentrum auf Föhr leitet, als schwierig beschrieben. Die Helfer sind jedoch von ihrem Handeln überzeugt und betonen, das Beste für den Wal zu tun. Die Beobachtung, wie der Wal versucht, sich aus seiner misslichen Lage zu befreien, wird nicht als zusätzliches Leid empfunden; ebenso wenig wie das Zulassen eines langsamen Sterbens in dieser unnatürlichen und leidvollen Situation. Am Samstag unternahmen die Helfer auch den Versuch, das Maul des Wals zu untersuchen und festzustellen, ob ein Netzteil in seinen Barten verfangen war, was jedoch nicht gelang. Bahr-van Gemmert wies Kritik von Wissenschaftlern und anderen Experten zurück und betonte, dass sie die unmittelbare Situation vor Ort beurteilen könnten, während externe Beobachter dies nicht täten. Sie verteidigte die Rettungsaktion und behauptete, der Wal habe eine reale Chance, was von Experten vor Ort bestätigt werde. Im Gegensatz dazu vertreten Wissenschaftler, Behördenvertreter und Nichtregierungsorganisationen die Ansicht, dass der Wal Ruhe brauche und weitere Eingriffe ihm schaden würden. Sie befürchten, dass der orientierungslose und geschwächte Wal die Rückreise nicht überstehen wird. Laut Aussagen eines Meeresbiologen, der sich zur Verfügung stellte, lassen sich Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand eines gestrandeten Wals aus der Intensität seiner Ausatmung ziehen. Ein krankes Tier atmet flacher und stoßweise, anstatt kräftig auszublasen. Normalerweise atmet diese Walart in kurzen, schnellen Zügen, gefolgt von längeren Pausen, um den Körper mit Sauerstoff zu versorgen. Umweltschutzorganisationen äußern ebenfalls Bedenken hinsichtlich der Erfolgsaussichten der privaten Initiative. Sie befürchten, dass der Wal nach einer möglichen Befreiung in der Nordsee ertrinken könnte. Angesichts des durch die Aktion verursachten Lärms und der Störung durch Boote und Taucher wird die Frage aufgeworfen, ob das Wohl des Tieres unter diesen Umständen noch gewährleistet ist. Diese Organisationen beteiligen sich nach eigenen Angaben nicht an der Rettungsaktion, da sie den Wal als krank und stark geschwächt einschätzen. Bis zum Samstagabend wurden die Vorbereitungen zur Befreiung des Wals fortgesetzt. Im Gegensatz zu Freitag, als der Wal auf die Annäherung eines Tauchers mit starken Bewegungen reagierte, blieb er am Samstag weitgehend ruhig und zeigte nur gelegentliche Buckelbewegungen sowie regelmäßige Wasserfontänen. Am Samstagmorgen wurden erneut Tücher auf den Rücken des Wals gelegt und das Tier beobachtet. Am Nachmittag wurde ein Schlauch eingesetzt, mit dem geplant ist, den Untergrund unter dem Wal wegzuspülen, um ihn anschließend mit Luftkissen anzuheben. Das übergeordnete Ziel der privaten Rettungsinitiative ist es, den Wal mit einer unter ihm hindurchgeführten Plane, die zwischen schwimmenden Plattformen befestigt ist, aus dem flachen Wasser zu bergen und anschließend in Richtung Nordsee zu transportieren. Die schwimmenden Plattformen sollen dabei von einem Schlepper über eine lange Leine gezogen werden





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