Im Jahr 1676 rettete die reformierte Gemeinde in Zürich 30 ungarische Prediger vor der Verfolgung durch die Habsburger. Diese historische Humanitätsleistung wird mit einer Gedenktafel am Grossmünster geehrt.

Die Stadt Zürich ehrt eine bedeutende humanitäre Tat aus dem späten 17. Jahrhundert durch eine neu enthüllte Gedenktafel am historischen Standort des Grossmünster s. Die Inschrift würdigt die direkte Rettung von dreißig ungarischen reformierten Prediger n im Jahr 1676, die vor der lebensgefährlichen Verfolgung durch die habsburgische Regierung in die Schweizer Stadt flohen.

Historischer Kontext der Gedenktafel am Grossmünster

Die feierliche Einweihung der Gedenktafel findet genau einhundert Jahre nach der ersten Enthüllung im Jahr 1777 statt, wobei aktuelle Renovierungsarbeiten den Platz vor dem Chorherrengebäude der theologischen Fakultät der Universität Zürich zur Wahl machten. Diese institutionelle Verbindung unterstreicht die anhaltende Bedeutung des Ortes als geistliches Zentrum der Stadt, das historisch von führenden Theologen wie Ulrich Zwingli und Heinrich Bullinger geprägt wurde. Die Tafel dient als ständiges Erinnerungsmal an die Aufnahme der Vertriebenen, die damals das reformierte Bekenntnis in Mitteleuropa repräsentierten und in Zürich Asyl fanden.

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Direkte Ursachen der Verfolgung in Ungarn

Die Flucht der dreißig Geistlichen war die direkte Folge massiver Repressalien, die im Zuge der Gegenreformation unter der Herrschaft der Habsburger gegen evangelische Minderheiten in Ungarn und dem heutigen Slowakei eingeleitet wurden. Die katholische Obrigkeit strebte die vollständige Rekatholisierung der Region an und richtete in Bratislava Schauprozesse gegen Adlige und Geistliche an, die sich zur reformierten Kirche bekannt hatten. Kaiser Leopold I. und der Erzbischof von Gran inszenierten diese Prozesse, um die Führungsfiguren der ungarischen Protestanten zu vernichten und den Widerstand gegen die habsburgische Zentralgewalt zu brechen.

Die Rolle von Zürich als Zufluchtsort

Zürich entwickelte sich aufgrund des intensiven Briefnetzes und des direkten Austauschs mit den ungarischen Gemeinden zu einem zentralen Anlaufpunkt für verfolgte Reformatoren. Die Zürcher Kirche sah es als ihre moralische Pflicht an, den bedrohten Glaubensgeschwistern Hilfe zu leisten, nachdem im sogenannten schwarzen Jahrzehnt ab 1674 hunderte von Zeugen vor Gericht geladen worden waren. Von den etwa dreihundert Personen, die der Vorladung folgten, standen viele vor der Wahl zwischen dem Widerruf ihres Glaubens, dem Exil oder der Todesstrafe.

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Konkrete Rettung und langfristige Folgen

Die spezifische Gruppe der dreißig ungarischen Prediger konnte durch die diplomatischen und finanziellen Bemühungen der Zürcher Behörden vor der Vollstreckung der Strafe bewahrt werden. Diese direkte Intervention sicherte nicht nur das Leben der einzelnen Individuen, sondern festigte auch das Ansehen der Zürcher Reformation als internationaler Schutzgeber für benachbarte protestantische Gemeinschaften. Die historische Geste spiegelt die enge theologische Verbundenheit wider, die durch Vorgänger wie Zwingli und Nachfolger wie Bullinger generationenübergreifend aufgebaut wurde.

Gedenken und historische Einordnung

Die aktuelle Feierlichkeit am Grossmünster erinnert nicht nur an das konkrete Schicksal der dreißig Personen, sondern auch an die weitreichenden Auswirkungen der frühen reformatorischen Netzwerke in Europa. Die Tafel dokumentiert einen Meilenstein der Religionsfreiheit, bei dem eine wohlhabende Stadt die Risiken einging, um politische Verfolgung durch eine übermächtige Nachbarmacht zu bekämpfen. Dieser Vorfall bleibt ein herausragendes Beispiel für die internationale Solidarität der protestantischen Welt im 17. Jahrhundert und wird jährlich in Gedenksendungen wie dem Weltwoche Daily gewürdigt.