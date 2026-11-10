Das Kantonalamt für Verbraucherschutz stellte bei mehreren Kontrollen in einem Restaurant in Altstätten SG gravierende Hygienemängel fest. Der Küchenchef wird mit 1.350 Franken Bußgeld belegt. Ein genauer Bericht über die Vorfälle.

Im australisch-eskalierenden Fall eines Restaurants in Altstätten SG wurde nach mehrfachen Kontrollen im Zeitraum von April 2024 bis April 2026 stark vernachlässigte Hygiene festgestellt. Das kantonale Amt für Verbraucherschutz entdeckte Schimmelbefall, verdorbene Lebensmittel und erhöhte Keimwerte, was zu einem Strafbefehl gegen den Küchenchef führte. Die Buße beläuft sich auf 1.350 Franken.

Hygienemängel im Detail

Bei der ersten Kontrolle am 2. April 2024 stellte die Inspektion fest, dass die Eiswürfelmaschine im Inneren stark verschmutzt war. Ebenso waren Dosenöffner, Grill, Mixer, Bratpfannen und Teile der Kühleinrichtungen unsauber. In einer Kühlzelle wurde Schimmel entdeckt, während zwei Joghurts ihr Verbrauchsdatum bereits überschritten hatten. Außerdem fehlten die vorgeschriebenen Temperaturaufzeichnungen und Ursprungshinweise für Fleisch und Fisch.

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Nach einer Nachkontrolle erst einer Woche später zeigte sich, dass die beanstandeten Maßnahmen unvollständig ergriffen wurden. Viertel der Kühlelemente blieben weiterhin unrein, die Eiswürfelmaschine war nicht gereinigt. Der Mangel wirkte sich auch bei späteren Kontrollen fort. Im Dezember 2025 bemerkten die Inspektoren nicht zum Verzehr geeigneten Honig, Rahm und einen Tomatensaft nachem Mindesthaltbarkeitsdatum, sowie zahlreiche Mängel in der Sauberkeit von Arbeitsgeräten und Kücheneinrichtungen. An mehreren Stellen fehlten Seife und Einweghandtücher.

Im Januar 2026 bespiegelten die Kontrolleure weiter beschädigten Frischkäse mit Überschreitung des Mindesthaltbarkeitsdatums, begleitet von Schimmelbildung. Die Laboruntersuchungen im Frühjahr 2026 deckten erhöhte Werte von Enterobakterien im vorgekochten Spinat mit Rahmsauce auf. Ebenso wurden zu hohe Keimwerte im Rahm festgestellt. Im April wurden zusätzliche Beanstandungen in vorgekochten Nudeln, Spinat und Bärlauch-Spätzli festgehalten. Besonders alarmierend war das Überschreiten des zulässigen Höchstwertes für Bacillus cereus im Spinat, was Bauchschmerzen, Durchfall und Krämpfe auslösen kann.

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Verantwortliche und rechtliche Folgen

Der verantwortliche Küchenchef, ein 33-jähriger Mann, war Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsleitung sowie laut eigener Aussage Betriebsleiter und Küchenchef des Unternehmens. Er erklärte sich im Polizeiversammlung, dass seine Mutter laut Gastwirtschaftspatent die Verantwortung trage, jedoch intern vereinbart sei, dass er für die Küche verantwortlich sei. Diese Aussage gilt für die Staatsanwaltschaft als Unbestimmtheit; sie sieht den Küchenchef für die mehrfachen fahrlässigen Übertretungen des Lebensmittelgesetzes verantwortlich.

Nach einem rechtskräftigen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft St. Gallen wird ihm eine Buße von 1.000 Franken und Verfahrensgebühren von 350 Franken auferlegt. Insgesamt muss er damit 1.350 Franken zahlen. Zudem besteht die Pflicht zur Insolvenz abzusagen und das Restaurant zu schließen, bis die Hygiene-Standards wiederhergestellt sind.

Auswirkungen für die Kunden und die Region

Die schweren Hygienevorfälle fordern unmittelbare Konsequenzen für die Gäste, die potenziell krankheitsverursachende Bakterien ausgesetzt waren. Mögliche Erkrankungen reichen von Durchfall bis zu allergischen Reaktionen. Die lokalen Behörden setzen nun voraus, dass die betroffenen Lebensmittel sofort zurückgezogen und entsorgt werden. Das Restaurant muss sich bis zur Wiederherstellung der Standards schliessen, und die Gästen stehen dort zwar keine Mahlzeiten mehr zur Verfügung.

Als Konsequenz für die Region unterstreicht die Situation die Notwendigkeit erhöhter Kontrollen und strengerer Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im Gastronomiebereich. Die potenzielle wirtschaftliche Auswirkung auf das lokale Umfeld könnte ein unabhängiges Renommierennegativ beeinflussen und Besucherzahlen eintre belasten. Der Fall bleibt ein Beispiel für die Wichtigkeit von Hygienestandards und der Verantwortung von Gastronomen.