Republikaner lehnen Amtsenthebungsverfahren gegen Pete Hegseth ab

Die Republikaner im Kongress stoppen den Antrag auf Amtsenthebung von Verteidigungsminister Pete Hegseth. Der Vorstoss wurde an einen Ausschuss weitergeleitet, die Vorwürfe bleiben im Raum.

Die Republikaner im US-Kongress lehnen die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahren s gegen Verteidigungsminister Pete Hegseth ab. Der Antrag wurde von den Republikaner n an einen Ausschuss weitergeleitet. Damit findet die Debatte im Kongress, die für Donald Trump möglicherweise demütigend gewesen wäre, nicht statt.

Der Vorgang fällt in eine politisch angespannte Phase. Eine Woche nach der Wahlschlappe im Repräsentantenhaus zeigte die Partei Einigkeit. Nach den vorliegenden Angaben ändern sich die Mehrheitsverhältnisse im Haus im Januar, was die Lage für künftige Abstimmungen verschieben dürfte.

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Republikaner stoppen den Antrag gegen Hegseth

Fast geschlossen lehnte die Mehrheit der Republikaner das Amtsenthebungsverfahren gegen Pete Hegseth ab. Der Antrag wurde nicht im Plenum behandelt, sondern an einen Ausschuss überwiesen. Dieses Verfahren verhindert vorerst eine offene Abstimmung und eine öffentliche Grundsatzdebatte im Kongress.

Die Entscheidung zeigt, wie geschlossen die Republikaner gegenüber dem Verteidigungsminister auftreten, obwohl er in den Medien vielfach kritisiert wird. Donald Trump stellte sich im Zusammenhang mit dem Verfahren gegen seinen vielkritisierten Verteidigungsminister. Die Quellen nennen keinen Termin für eine Entscheidung im Ausschuss.

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Massie erhebt schwere Vorwürfe gegen Hegseth

Der Republikaner Massie wirft Pete Hegseth Verfehlungen im Zusammenhang mit dem Iran vor. Nach den Angaben im Antrag wurden Streitkräfte in Kampfhandlungen gegen die Islamische Republik entsandt, obwohl der Kongress dafür keine Ermächtigung erteilt habe.

Zudem macht Massie geltend, dass Hegseth Gesetze zur Minimierung ziviler Opfer missachtet habe. Diese Vorwürfe bilden einen zentralen Teil der Begründung für die geforderte Amtsenthebung. Sie betreffen die rechtlichen Grenzen militärischer Einsätze und den Schutz der Zivilbevölkerung.

Kritik an Angriffen auf mutmassliche Drogenschmuggler

Massie wirft Hegseth außerdem Vorwürfe im Zusammenhang mit Einsätzen des US-Militärs gegen Boote mutmasslicher Drogenschmuggler vor. Diese Einsätze stehen im Zentrum einer scharfen rechtlichen Auseinandersetzung.

Kritiker betrachten das Vorgehen als rechtswidrige aussergerichtliche Tötungen. Ihre Argumentation richtet sich gegen die Praxis, mutmassliche Drogenschmuggler ohne gerichtliches Verfahren militärisch anzugreifen. Die Frage, ob diese Einsätze mit dem geltenden Recht vereinbar sind, bleibt Gegenstand der Kritik.

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Was im Kongress als Nächstes folgt

Der Antrag liegt nun bei einem Ausschuss des Kongresses. Ob und wann dieser Ausschuss sich mit den Vorwürfen befasst, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor. Damit ist die Entscheidung über die Einleitung eines Verfahrens zunächst aufgeschoben.

Für die Republikaner bleibt die Mehrheitsfrage entscheidend. Mit dem Wechsel der Mehrheitsverhältnisse im Januar könnte sich der politische Spielraum für solche Anträge verändern. Die Berichterstattung macht deutlich, dass der Fall Pete Hegseth auch im neuen Kongress Gewicht behalten dürfte.