Republikaner könnte in Kalifornien in Gouverneurs-Stichwahl einziehen

Bei der Vorwahl zum Gouverneursamt in Kalifornien kann ein Republikaner voraussichtlich in die Endrunde kommen. Aufgrund des Mehrheitswahlrechts und der vielen demokratischen Kandidaten könnte sich die demokratische Wählerschaft aufteilen und so einem republikanischen Kandidaten den Weg in die Stichwahl ebnen.

In Kalifornien , einer traditionellen Hochburg der Demokraten , könnte ein Republikaner in die Stichwahl um das Gouverneursamt kommen. Nach der Auszählung von etwa der Hälfte der Stimmen bei der Vorwahl lagen der frühere demokratische US-Gesundheitsminister Xavier Becerra und der Republikaner Steve Hilton fast gleichauf, wie die Website des Secretary of State zeigte.

Hilton, der aus Grossbritannien stammt und in der britischen Politik sowie beim konservativen Sender Fox News aktiv war, lag in Umfragen vor der Vorwahl etwa gleichauf mit dem demokratischen Milliardär Tom Steyer. Im Gegensatz zu vielen anderen Bundesstaaten qualifizieren sich in Kalifornien die beiden bestplatzierten Kandidaten unabhängig von der Parteizugehörigkeit für die Endrunde.

Da die Wählerschaft der Demokraten in Kalifornien klar überwiegt, bestand zunächst die Sorge, dass sich die demokratischen Stimmen auf viele Kandidaten aufteilen könnten und am Ende zwei Republikaner in die Stichwahl einziehen. Der andere republikanische Kandidat, Sheriff Chad Bianco, landete jedoch vorerst auf dem vierten Platz. Politikwissenschaftlerin Donna Crane von der San Jose State University erklärte, die Zersplitterung der demokratischen Stimmen habe dazu beigetragen, dass ein Republikaner in die Endrunde vorrücken könnte.

"Sie schossen sich selbst in den Fuss", sagte sie gegenüber dem Sender ABC. Ursprünglich galt der demokratische Kongressabgeordnete Eric Swalwell als aussichtsreichster Kandidat, er schied jedoch nach Vorwürfen sexueller Übergriffe aus. Auch die ehemalige Vize-Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kamala Harris, die heute Vizepräsidentin der USA ist, wurde als mögliche Kandidatin gehandelt, entschied sich dann aber gegen eine Gouverneurskandidatur, um sich eine spätere Präsidentschaftskandidatur offen zu halten.

Der amtierende Gouverneur Gavin Newsom kann nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten; er wird als möglicher demokratischer Kandidat für die Präsidentenwahl 2028 gesehen. Kalifornien ist nicht nur wegen seiner grossen Wirtschaftskraft und der Tech-Industrie einflussreich, sondern auch, weil mehrere ehemalige Gouverneure wie Ronald Reagan später Präsident wurden. Gleichzeitig mit der Gouverneurs-Vorwahl fanden in Los Angeles Vorwahlen für die Bürgermeisterwahl statt.

Hier deutet sich nach Auszählung eines Teils der Stimmen an, dass Amtsinhaberin Karen Bass für die Demokraten im November gegen den Republikaner Spencer Pratt antreten könnte, der einst durch Reality-TV bekannt wurde





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kalifornien Gouverneurswahl Vorwahl Demokraten Republikaner Steve Hilton Xavier Becerra Gavin Newsom Mehrheitswahlrecht USA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Präsidentschaftswahlen in Kolumbien: Es kommt zur StichwahlDie Entscheidung über Kolumbiens nächsten Präsidenten fällt erst in der Stichwahl. Dann steht das südamerikanische Land vor einer Richtungswahl zwischen links und rechts.

Read more »

Kolumbien vor Stichwahl nach knapp verfehlter MehrheitIn Kolumbien entscheidet eine Stichwahl zwischen Abelardo de la Espriella und Iván Cepeda über das Präsidentenamt.

Read more »

Schweizer Nati startet nach Kalifornien – mit Überraschung am Flughafen ZürichDie Schweizer Nati fliegt heute Richtung WM und bezieht ihr Basecamp in San Diego. Am Flughafen Zürich fiel der Abschied mit einer besonderen Aktion aus.

Read more »

Google will in Kalifornien und Florida 32 Millionen Mücken freilassenDer Techkonzern hat bei der US-Umweltbehörde beantragt, in Kalifornien und Florida Millionen manipulierter Mücken auszusetzen. In Singapur sanken die Dengue-Fälle mit derselben Methode um 70 Prozent.

Read more »