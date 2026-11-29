Repower hat die 67 MW große Agrivoltaikanlage Ciminna auf Sizilien fertiggestellt. Das Projekt kombiniert Solarstrom mit Landwirtschaft und stärkt den Ausbau erneuerbarer Energien.

Das Energieversorgungsunternehmen Repower hat die offizielle Eröffnung seiner neuen Agrivoltaikanlage in Ciminna auf der italienischen Insel Sizilien verkündet. Die Anlage mit einer installierten Leistung von 67 Megawatt wurde erfolgreich fertiggestellt und markiert einen signifikanten Schritt im Ausbau erneuerbarer Energien in der Region. Das Projekt verbindet die Erzeugung von Solarstrom direkt mit der landwirtschaftlichen Nutzung derselben Flächen, um die Ressourceneffizienz zu maximieren.

Solarstrom und Landwirtschaft in Ciminna

Die auf 150 Hektar erstreckende Anlage in Ciminna nutzt den verfügbaren Boden doppelt, indem sie unter und zwischen den Solarmodulen verschiedene Nutzpflanzen anbaut. Jährlich soll die Infrastruktur rund 120 Gigawattstunden Strom liefern, was einen substantiellen Beitrag zur lokalen Energieversorgung leistet. Auf dem Areal wachsen neben den Photovoltaik-Strukturen Oliven, Mandeln, Getreide, Lavendel und Safran.

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Neben dem Pflanzenanbau integriert das Projekt auch die Tierhaltung in sein ökologisches Konzept. Der Betrieb umfasst mehr als 200 Milchschafe, die zur Weidewirtschaft beitragen, sowie über 100 Bienenstöcke, die für die Bestäubung der Kulturen sorgen. Diese Vielseitigkeit soll nicht nur die Biodiversität fördern, sondern auch die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Standorts durch multiple Einnahmequellen sichern.

Rita Atria Libera Terra und Forschungskooperation

Die Bewirtschaftung der Flächen obliegt der lokalen Genossenschaft Rita Atria Libera Terra, die sicherstellt, dass die landwirtschaftlichen Prozesse nachhaltig und regional verwurzelt durchgeführt werden. Ein weiterer Pfeiler des Projekts ist die wissenschaftliche Forschung, die durch eine Zusammenarbeit mit der Universität Palermo unterstützt wird. Ein leer stehendes Gebäude auf dem Gelände wird im Rahmen dieser Partnerschaft zu einer Vertical Farm umgebaut.

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Diese Kooperation zielt darauf ab, innovative Methoden der Lebensmittelproduktion zu erforschen und anzuwenden. Durch die Einbindung akademischer Expertise soll das Projekt nicht nur aktuelle Probleme lösen, sondern auch als Modell für zukünftige, integrative Energie- und Lebensmittelproduktionssysteme dienen. Die Kombination aus traditioneller Landwirtschaft und High-Tech-Forschung unterstreicht den ambitionierten Charakter des Vorhabens.

Ökologische Ziele und strategische Ausweitung

Neben der reinen Energie- und Lebensmittelproduktion hat sich das Projekt Repower auch das Ziel gesetzt, die ökologische Qualität der Fläche aktiv zu verbessern. Durch den schonenden Umgang mit dem Boden und die Förderung der lokalen Artenvielfalt soll die Agrivoltaikanlage einen positiven Beitrag zur Umweltbilanz Siziliens leisten. Dies entspricht dem allgemeinen Trend, erneuerbare Energieprojekte stärker in ökologische Gesamtstrategien einzubinden.

Mit der Inbetriebnahme der Anlage in Ciminna stärkt Repower seinen Ausbau der eigenen erneuerbaren Stromproduktion in Italien. Das Unternehmen baut damit sein integriertes Geschäftsmodell weiter aus, das die Bereiche Energievertrieb, Stromproduktion und Marktdienstleistungen umfasst. Diese strategische Erweiterung festigt die Position von Repower als wichtiger Akteur im italienischen Energiemarkt und demonstriert den praktischen Nutzen der Kopplung von Solarenergie und Landwirtschaft.