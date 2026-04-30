Rennbahnklinik Muttenz: Aufstockung statt Abriss – Neues Wohnensemble geplant

Die ehemalige Rennbahnklinik in Muttenz wird nicht abgerissen, sondern aufgestockt und zu einem modernen Wohnensemble mit 72 Wohnungen umgebaut. Pensimo setzt auf Nachhaltigkeit und den Erhalt bestehender Bausubstanz.

Die ehemalige Rennbahnklinik in Muttenz erlebt eine bemerkenswerte Transformation. Anstelle eines vollständigen Abrisses setzt die Pensimo , die Eigentümerin des Areals, nun auf eine innovative Lösung: die Aufstockung und Erweiterung der bestehenden Bausubstanz.

Aus der einstigen Rennbahn, dem späteren Zentrum für Spitzensportmedizin, soll ein modernes Wohnensemble mit insgesamt 72 Wohneinheiten entstehen. Diese Entscheidung markiert einen wichtigen Schritt in Richtung nachhaltiger Stadtentwicklung und Ressourcenschonung. Die Geschichte des Geländes ist reich an verschiedenen Nutzungen. Ursprünglich beherbergte es 1927 eine populäre Holz-Radrennbahn, die jedoch bereits 1936 aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten geschlossen wurde.

In den 1950er Jahren erlebte das Areal eine neue Blütezeit mit der Eröffnung des Möbelhauses Hubacher im Jahr 1956, das sich am amerikanischen Vorbild orientierte. Ein bedeutender Meilenstein war die Eröffnung der Rennbahnklinik im Jahr 1981, die als erste Sportklinik der Schweiz galt und sich schnell einen Namen für ihre hochspezialisierte medizinische Versorgung machte. Nach dem Umzug der Klinik in einen Neubau im Jahr 2014 wurde das alte Gebäude vorübergehend für studentisches Wohnen genutzt.

Seit 2017 gab es bereits erste Überlegungen und Präsentationen von Gemeinde und Investoren bezüglich einer Wohnüberbauung. Der Gemeinderat und die Investoren erkannten frühzeitig das Potenzial einer Zusammenführung der Grundstücke und einer umfassenden Siedlungsentwicklung an diesem zentralen Standort. Dies führte 2019 zur Verabschiedung des Quartierplans «Rennbahn», der den Schwerpunkt auf Wohnnutzung legte. Nun geht Pensimo einen entscheidenden Schritt weiter, indem sie den teilweisen Erhalt des bestehenden Klinikgebäudes in den Fokus rückt.

Diese Entscheidung wird durch das Bestreben motiviert, die CO₂-Emissionen zu reduzieren, da der Weiterbau im Vergleich zu einem kompletten Neubau erhebliche Mengen an grauer Energie einspart. Eine umfassende Studie bestätigte die Machbarkeit und die Vorteile der Integration des Altbaus in ein neues Gesamtkonzept. Das Siegerprojekt des Basler Architekturbüros Salathé Architektur sieht vor, den nördlichen Teil des Gebäudes entlang der Birsfelderstrasse zu erhalten und auf vier Stockwerken rund 20 Wohnungen zu schaffen.

Dabei wird das bestehende Treppenhaus integriert und die Fassade gezielt saniert. Auf der Hofseite sind neue Balkone aus wiederverwendeten Stahlbauteilen geplant, die einen nachhaltigen Ansatz unterstreichen. Ergänzt wird der Bestand durch einen modernen Neubau an der St. Jakob-Strasse, der im Erdgeschoss Gewerbeflächen und in den oberen sieben Geschossen 52 kleinere Wohnungen beherbergen soll. Dieser Neubau wird als Holzhybridbau konzipiert, der auf der bestehenden Unterkonstruktion aufsetzt und laut Jury eine besonders positive Ökobilanz aufweist.

Das Projekt überzeugt das Beurteilungsgremium durch die harmonische Verbindung von Altbau und Neubau sowie durch die sorgfältige Gestaltung der Aussenräume. Gleichzeitig soll der Neubau als architektonischer Blickfang entlang der St. Jakob-Strasse dienen und das Gesamtbild des Ensembles bereichern. Die Realisierung dieses ambitionierten Projekts wird jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Nach weiteren Projektoptimierungen und der Erledigung der notwendigen baurechtlichen Schritte rechnet Pensimo nicht vor 2029 mit der Fertigstellung der «Rennbahnklinik 3.0».

Dieses Projekt ist ein Beispiel dafür, wie historische Bausubstanz in eine moderne und nachhaltige Wohnumgebung integriert werden kann und trägt dazu bei, die Lebensqualität in Muttenz zu erhöhen





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