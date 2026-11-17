Der Pionier René Kocher hat Kocher Bike nach einer gescheiterten Übergabe 2024 wieder übernommen. Das Unternehmen steht finanziell stabil und setzt auf deutsche Qualität und lokale Expertise.

Der Berner E-Bike -Pionier René Kocher hat sein ehemaliges Unternehmen Kocher Bike aus der Krise gerissen und die geschäftliche Leitung zurückübernommen. Im Jahr 2024 hatte er den Betrieb noch an neue Verantwortliche übergeben, doch diese scheiterten an der spezifischen Marktkultur, was zu einem signifikanten Vertrauensverlust bei langjährigen Kundinnen und Kunden führte. Angesichts dieser Misserfolge kehrte Kocher aus seiner zweijährigen Vor-Ruhestandsphase zurück, um das Unternehmen erneut auf Kurs zu bringen und das finanzielle Fundament zu stabilisieren.

Rückkehr ins Geschäft und finanzielle Stabilisierung

René Kocher hat die geschäftlichen Fäden wieder selbst in die Hand genommen, nachdem die Nachfolger-Management-Struktur nicht die gewünschte Stabilität bot. Er betreibt heute die Verkaufsstelle und Werkstatt in Bern mit einem neu zusammengesetzten Kernteam, das sein Lebenswerk weiterführt. Der Pionier der Elektromobilität im Einzelhandel stellt fest, dass Kocher Bike finanziell wieder gut dasteht, was auf eine konsequente Ausrichtung und die Wiedergewinnung von Kundenzufriedenheit zurückzuführen ist.

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Strategische Partnerschaft mit Riese & Müller

Ein zentraler Pfeiler der neuen Strategie ist die exklusive Zusammenarbeit mit der deutschen Marke Riese & Müller, die für ihre hohe Qualität und europäische Fertigung bekannt ist. Über neunzig Prozent der Produktion dieser Fahrräder findet in Europa statt, was René Kocher als entscheidenden Vorteil für die Lieferkette und die Produktstandards hervorhebt. Diese Fokussierung auf einen einzigen Hersteller ermöglicht es der Werkstatt in Bern, jedes Modell präzise zu kennen und neunundneunzig Prozent aller Ersatzteile vorrätig zu halten.

Diese hohe Lagerverfügbarkeit gewährleistet, dass Mechaniker Reparaturen und Servicearbeiten deutlich zügiger durchführen können als bei diversifizierten Markenportfolios. Die enge Bindung an Riese & Müller reduziert auch die Komplexität in der Teilebeschaffung und senkt die Wartungskosten für Endverbraucher. Kunden profitieren somit von kurzen Wartezeiten und einer hohen Zuverlässigkeit ihrer Fahrzeuge, was im heutigen Marktumfeld ein entscheidendes Kaufkriterium darstellt.

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Lokale Expertise und Kundennähe in der Region Bern

René Kocher legt großen Wert darauf, dass Fahrräder nicht nur nach globalen Standards, sondern speziell für die lokalen Gegebenheiten in der Schweiz ausgewählt werden. Im Gegensatz zu Modellen, die für flaches Terrain in Städten wie Amsterdam konzipiert sind, müssen E-Bikes in Bern auch steilere Profile und holprige Straßenbewegungen aushalten. Daher wird jeder potenzielle Käufer intensiv beraten und getestet, um die perfekte Rahmengröße und den passenden Unterstützungsgrad zu finden.

Die Entscheidung zwischen einer maximalen Unterstützung von fünfundzwanzig oder fünfundvierzig Kilometern pro Stunde wird individuell geklärt, da für schnellere Modelle andere gesetzliche Vorschriften gelten. Viele der ausgestellten Modelle sind vollgefedert, was Komfort auf den unebenen Berner Straßen bietet. Zudem setzt Kocher früh auf wartungsarme Riemenantriebe, die sauber arbeiten und für intensive Nutzer ideal sind, da sie keine schmutzige Kettenwartung erfordern.

Teamkonsolidierung und zukunftsorientierte Planung

Zusätzlich zur Marke Riese & Müller hat Kocher Bike sein internes Team stabilisiert, um das verlorene Vertrauen der Kundschaft wiederzugewinnen. Der langjährige Mitarbeiter Sven Blaser ist mit seinem wertvollen technischen Know-how in die Werkstatt zurückgekehrt, während Levin Svensson dem Betrieb nach Abschluss seiner Lehre treu geblieben ist. Diese Kontinuität in der handwerklichen Umsetzung sorgt dafür, dass Fachwissen nicht verloren geht und Kunden weiterhin einen kompetenten Ansprechpartner vor Ort haben.

Auch in der Verwaltung sorgt Myrtha Kocher, die Ehefrau von René Kocher, für einen reibungslosen Ablauf, was die familiäre Struktur des Unternehmens unterstreicht. Für die Zukunft plant René Kocher eine sorgfältig abgestimmte Nachfolgeregelung, die keine überstürzten Maßnahmen vorsieht. Ziel ist es, den Betrieb schrittweise zu stabilisieren, damit er eines Tages tatsächlich in den wohlverdienten Ruhestand gehen kann, wobei er und sein Hund Simba, der fest im Cargo-Bike verankert ist, weiterhin aktiv im Geschäft präsent bleiben.