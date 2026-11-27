Das Oberlandesgericht Innsbruck verurteilte René Benko im Berufungsverfahren zu sechs Monaten unbedingter Zusatzstrafe wegen betrügerischer Krida. Die Vorhaft wurde angerechnet.

Der gefallene Immobilieninvestor René Benko ist am Freitag am Oberlandesgericht (OLG) Innsbruck in einem Berufungsverfahren zu einer Zusatzstrafe von sechs Monaten unbedingter Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Gericht verschärfte damit die Konsequenzen eines früheren Urteils, das in der ersten Instanz gefällt worden war.

Die Berufung richtete sich gegen ein Urteil des Landesgerichts Innsbruck, das in einer Schöffenverhandlung ergangen war. Dort war Benko zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 15 Monaten sowie zu einer unbedingten Geldstrafe in der Höhe von 4320 Euro verurteilt worden.

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Schuldspruch wegen betrügerischer Krida und Anrechnung der Vorhaft

Das Oberlandesgericht Innsbruck bestätigte den Schuldspruch wegen betrügerischer Krida, also der Schädigung von Gläubigern. René Benko war in diesem Verfahren als Angeklagter geführt worden, und die Entscheidung betrifft die Zusatzstrafe, die nun zusätzlich zu den bisherigen Sanktionen verhängt wurde.

Benkos Vorhaft vom 23. Januar 2025 bis zum 10. Dezember 2025 wurde auf die verhängte Strafe angerechnet. Diese Anrechnung bedeutet, dass die Zeit der Untersuchungshaft auf die neu festgesetzte unbedingte Freiheitsstrafe angerechnet wird und sich damit auf die zu verbüßende Dauer auswirkt.

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Der Angeklagte befindet sich derzeit im elektronisch überwachten Hausarrest. Diese Form des Vollzugs erlaubt es, die Freiheitsstrafe außerhalb einer Justizanstalt zu verbüßen, wobei der Aufenthaltsort technisch überwacht wird.

Berufung von Verteidigung und Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft

Sowohl René Benko als auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hatten gegen das erstinstanzliche Urteil Rechtsmittel eingelegt. Beide Seiten fochten damit das Ergebnis der Schöffenverhandlung am Landesgericht Innsbruck an, die Verteidigung wie die Anklagebehörde jeweils aus eigenen Gründen.

Die WKStA ist in Österreich für die Verfolgung von Wirtschaftsstraftaten und Korruptionsdelikten zuständig. Dass sie gemeinsam mit dem Angeklagten Berufung einlegte, zeigt, dass beide Seiten das erste Urteil nicht als abschließend akzeptierten.

Verhandlungsgegenstand: verborgene Luxusuhren und Manschettenknöpfe

Inhaltlich drehte sich die erste Verhandlung um verborgene hochpreisige Uhren und Manschettenknöpfe. Diese Gegenstände bildeten den zentralen Sachverhalt des Verfahrens, bei dem es um die Frage ging, wie wertvolle Vermögenswerte im Zusammenhang mit den Gläubigerforderungen behandelt wurden.

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Der Fall zeigt, wie eng die Vorwürfe der betrügerischen Krida mit dem Umgang einzelner Vermögenswerte verknüpft sind. Für die Gläubiger ist entscheidend, ob Werte beiseitegeschafft wurden, sodass sie bei einem Insolvenzverfahren nicht mehr zur Befriedigung ihrer Forderungen zur Verfügung stehen.