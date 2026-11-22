Die 16. Ausgabe des Rendez-vous Bundesplatz in Bern endete mit knapp 400.000 Besuchern. Starlight Events plant bereits für Oktober und November 2027.

Knapp 400'000 Menschen haben die 16. Ausgabe des Rendez-vous Bundesplatz in Bern besucht. Die Lichtshow endete am Samstagabend nach drei letzten Vorstellungen. Die Organisation Starlight Events veröffentlichte diese Zahlen in einer offiziellen Mitteilung. Damit liegt die Besucherzahl deutlich unter den Ergebnissen der vorangegangenen Jahre.

Besucherzahlen im Vergleich zu Vorjahren

Im Vorjahr besuchten gut 465'000 Personen die Lichtshow unter dem Titel "Voyage". Im Rekordjahr 2024 waren es sogar mehr als 620'000 Gäste bei der Show "Volare". Die aktuelle Auflage wies somit einen deutlichen Rückgang im Vergleich zu den letzten beiden Veranstaltungen auf. Die 108 Vorführungen fanden an insgesamt 36 Abenden statt. Jeder der aufgeführten Beiträge dauerte etwa eine halbe Stunde.

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Naturthemen und technische Umsetzung

Die halbstündige Licht- und Tonshow führte das Publikum in diesem Jahr durch verschiedene Naturlandschaften. Zu den dargestellten Szenen gehörten Sumpflandschaften, herbstliche Wälder und eisige Bergwelten. Auch das Leben unter der Erde wurde für die Zuschauer sichtbar gemacht. Im Mittelpunkt stand das Zusammenspiel der Ökosysteme auf der Erde.

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Jedes Lebewesen trägt laut dem Konzept zum Gleichgewicht der Natur bei. Zu den zentralen Figuren der Show gehörte der Igel. Der Igel war das Tier des Jahres von Pro Natura. Die Naturschutzorganisation fungierte als Contentpartnerin für die diesjährige Inszenierung. Die Gruppe "Take This" steuerte die Live-Musik für das Event bei.

Kostenfreier Zugang und Finanzierung

Trotz der hohen Produktionskosten blieb der Anlass für die Bevölkerung kostenlos. Dies wurde durch verschiedene Partner und Förderer ermöglicht. Starlight Events arbeitete bereits an der nächsten Ausgabe des Ereignisses. Das 17. Rendez-vous Bundesplatz ist für Oktober und November 2027 geplant. Die Planung der nächsten Inszenierung läuft also bereits parallel zum Ende der aktuellen Saison.