Religiöse Symbolik im Jubiläumsjahr: Trumps umstrittener Beitrag zu America 250

Präsident Trump beteiligt sich per Video an einer Bibellesung zum 250. Jahrestag der USA, was eine hitzige Debatte über christlichen Nationalismus und die politische Instrumentalisierung von Religion entfacht.

Im Rahmen der landesweiten Feierlichkeiten zum 250-jährigen Bestehen der Vereinigten Staaten, bekannt unter dem Banner America 250 , hat US-Präsident Donald Trump mit einer kontroversen Aktion für Aufsehen gesorgt. Über eine Videoschalte aus dem Oval Office beteiligte er sich an einer groß angelegten Bibellesung, die größtenteils im Museum of the Bible in Washington D.C. stattfindet.

In seiner Ansprache unterstrich Trump die aus seiner Sicht untrennbare Verbindung zwischen der Heiligen Schrift und der nationalen Identität der USA. Die Veranstaltung, die offiziell als Rückkehr zu den spirituellen Fundamenten des Landes beworben wird, zieht eine Vielzahl christlicher Unterstützer und prominenter republikanischer Politiker an, die das Ziel verfolgen, das religiöse Erbe der Nation in den Vordergrund der Jubiläumsfeierlichkeiten zu stellen. Die von Trump gewählte Bibelpassage stammt aus dem Alten Testament und findet seit Jahrzehnten regelmäßig Eingang in den politischen Diskurs. Historisch gesehen bezieht sich der Vers auf ein Gebet von König Salomo, in dem Gott dem Volk Israel nach einer Zeit der Umkehr und Reue Vergebung und Heilung verspricht. Während Befürworter der Veranstaltung in dieser Geste ein Zeichen der Einigkeit und des moralischen Kompasses sehen, betrachten Kritiker die Inszenierung als einen gezielten Akt der religiösen Instrumentalisierung. Experten und Historiker werfen den Organisatoren vor, die Entstehungsgeschichte der USA einseitig als rein christliches Unterfangen darzustellen. Diese Deutung, so das Argument der Kritiker, vernachlässige die pluralistische Realität der Staatsgründung und diene primär dazu, einen christlich-nationalistischen Narrativ innerhalb der Bevölkerung zu festigen. Besonders im Fokus steht dabei die wahlstrategische Komponente. Da weiße evangelikale Christen zu den treuesten Wählern von Donald Trump zählen, wird die Teilnahme an der Bibellesung von politischen Analysten als geschickter Schachzug gewertet, um diese Basis zu mobilisieren und den kulturellen Kampf um die Deutungshoheit über die Geschichte der USA weiter anzuheizen. Kritische Stimmen, darunter der baptistische Pastor Brian Kaylor und der Historiker Jemar Tisby, warnen eindringlich vor den Gefahren dieser Rhetorik. Sie bemängeln, dass der selektive Gebrauch biblischer Texte dazu missbraucht werde, politische Agenden wie Ausgrenzung oder nationale Überlegenheit zu legitimieren. Trotz dieser Einwände bleibt die Veranstaltung ein zentraler Bestandteil des America 250 Programms und verdeutlicht, wie tief religiöse Identität und politische Macht in der aktuellen US-amerikanischen Gesellschaft miteinander verflochten sind. Die Debatte darüber, ob Religion als integratives Element oder als Spaltungsinstrument fungiert, wird somit zum zentralen Thema der Jubiläumsjahre





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