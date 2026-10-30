Rekursverzögerungen senken Baufortschritt des Thalwil-Wohnprojekts für 58 Wohnungen

Das Bauvorhaben für 58 preiswerte Wohnungen in der Breitelistrasse in Thalwil wird durch drei Rekurse verzögert, sodass die Bauarbeiten erst im Frühjahr 2027 starten könnten. Die Gemeinde hatte 34 Millionen Franken für die Modernisierung von über 100 Jahre alten Gebäuden freigegeben, doch ein Wechsel des Totalunternehmens sowie laufende Rechtsstreitigkeiten behindern die Umsetzung. Das kantonale Baurekursgericht wird in Kürze entscheiden, ob das Projekt in die nächste Bauphase kommt oder weitere gerichtliche Verzögerungen auflaufen.

Das Bauvorhaben für 58 preiswerte Wohnungen in der Breitelistrasse in Thalwil erlebt derzeit erhebliche Verzögerungen, die weitreichende Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung und die planmäßige Erneuerung der bestehenden Infrastruktur haben.

Ursprünglich hatte die Gemeinde 34 Millionen Franken für die Errichtung moderner, kostengünstiger Wohnanlagen bewilligt, um die verfallenden Gebäude von über einem Jahrhundert zu ersetzen und gleichzeitig den Wohnungsmarkt in einer wachsenden Region zu entlasten. Die Planungen sahen jedoch bereits den Beginn der Bauarbeiten für den Monat April 2026 vor. Ein Wechsel des Hauptunternehmens führte zunächst dazu, dass die Baueingabe erst im Mai stattfand und die Umsetzung wesentlich verzögert wurde.

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Rekurse stoppen Baugenehmigung in Thalwil

Ein weiterer entscheidender Faktor sind die drei erhobenen Rekurse gegen die Baugenehmigung, die nun das Projekt weiter starren lassen. Diese Rechtsmittel setzen die Gemeinde in einen langen juristischen Prozess, der von Nachdönnissen der lokalen Verwaltungs- und Bundesgerichte begleitet wird. Das kantonale Baurekursgericht steht kurz vor einer Entscheidung, die darüber entscheidet, ob der Bau freigegeben wird oder weiter in die Rechtsfade eintritt.

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Falls das Urteil zugunsten der Gemeinde ausscheidet und keine weiteren Einsprüche erfolgt, könnten die Bauarbeiten erst im März oder April 2027 beginnen. Sollte das Landgericht oder das Bundesgericht die Rekurse förmlich annehmen, bleibt zudem die Gefahr, dass die Verzögerung um weitere Jahre verschoben wird. Dieser langwierige Prozess hat nicht nur finanzielle, sondern auch soziale Folgen. Diejenigen, die auf neue, erschwingliche Wohnungen warten, sehen ihre Mietkosten nicht reduziert und sitzen weiterhin in überalteter Infrastruktur.

Gleichzeitig steht die Gemeinde vor dem Balanceakt, die notwendige Modernisierung der Stadtinfrastruktur voranzutreiben, ohne dabei die rechtlichen Grundlagen der Bauplanung zu verletzen. In der Zwischenzeit arbeitet die Planungsteams des Bauprojekts an einer Anpassung des Bauplans, um die spätere Umsetzung zu optimieren und eventuelle rechtliche Stolperfallen frühzeitig zu beseitigen. Die gesamte Gemeinde beobachtet gespannt die Entwicklungen, da die endgültige Genehmigung nicht nur einen Einfluss auf die aktuelle Bauphase hat, sondern auch die langfristige Stadtentwicklung in Thalwil maßgeblich bestimmt.