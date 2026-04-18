Michael Schaepman, Rektor der Universität Zürich, lehnt eine Erhöhung der Semesterbeiträge ab und schlägt stattdessen vor, ausländische Absolventen zu verpflichten, nach dem Studium vier Jahre in der Schweiz zu arbeiten, um die Wertschöpfung zu steigern.

Der Rektor der Universität Zürich , Michael Schaepman , hat sich im Gespräch mit der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) entschieden gegen eine Anhebung der Semesterbeiträge für Studierende ausgesprochen. Schaepman argumentiert, dass die aktuellen Semestergebühren sowohl finanziell als auch bildungspolitisch kaum ins Gewicht fallen und einer marktwirtschaftlichen Logik entbehren. Er bezeichnete sie als eine rein historisch gewachsene und willkürliche Eintrittsschwelle, die den Zugang zur akademischen Bildung unnötig erschwert.

Schaepman betonte, dass die finanzielle Situation der Eltern bereits heute eine signifikante Rolle bei der Studienwahl spielt. Eine Erhöhung der Gebühren würde diesen Effekt verstärken und den sozialen Aufstieg zusätzlich behindern. Er unterstrich, dass nur ein geringer Teil der Studierenden, etwa zehn Prozent, von Stipendien oder anderer finanzieller Unterstützung profitiert, während die überwiegende Mehrheit des Studiums ohne zusätzliche Mittel bestreiten muss. Angesichts dieser Realität sei es kontraproduktiv, die finanzielle Hürde für angehende Akademiker weiter zu erhöhen.

Die universitäre Finanzierung sei von den Einnahmen aus den Semestergebühren nur minimal abhängig, da diese weniger als zwei Prozent des Gesamtbudgets ausmachen. Konkret bedeutet dies, dass die Gebühren lediglich rund 30 Millionen Schweizer Franken in die Kassen der Universität spülen, was im Vergleich zu den Gesamtausgaben der Hochschule eine vernachlässigbare Summe darstellt. Diese geringe wirtschaftliche Relevanz der Gebühren sei ein weiterer Grund, von einer Erhöhung abzusehen.

Anstelle einer Gebührenerhöhung schlägt Rektor Schaepman eine alternative Strategie vor, um die finanzielle Stärke der Universität zu fördern und gleichzeitig dem Schweizer Arbeitsmarkt zugutekommt. Er plädiert dafür, ausländische Absolventen nach Abschluss ihres Studiums dazu zu verpflichten, für mindestens vier Jahre in der Schweiz tätig zu sein. Diese Maßnahme würde die Wertschöpfung im Land erheblich steigern, da gut ausgebildete Fachkräfte hierbleiben und zur wirtschaftlichen Entwicklung beitragen. Schaepman ist überzeugt, dass dieser Ansatz eine weitaus effektivere und nachhaltigere Methode zur Stärkung der Universität und der Schweizer Wirtschaft darstellt, als die Erhebung höherer Studiengebühren. Die Bindung von Talenten im Land habe einen deutlich größeren positiven Einfluss auf die finanzielle und wirtschaftliche Situation der Schweiz als jede potenziellen Einnahmen aus einer Gebührenerhöhung.

Die Universität Zürich sowie die ETH Zürich und das Universitätsspital sind zentrale Institutionen, die die Stadt Zürich prägen und deren finanzielle Gesundheit sowie die Anziehungskraft für internationale Talente von großer Bedeutung sind





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