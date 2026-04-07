Rekordvergütungen bei Schweizer Banken: Ethos kritisiert hohe Managergehälter

Die Ethos-Stiftung kritisiert die hohen Vergütungen der Führungskräfte der Schweizer Banken, insbesondere die variablen Bestandteile, und warnt vor übermässiger Risikobereitschaft. Die Organisation empfiehlt den Aktionären, gegen die Vergütungsanträge zu stimmen.

Die Vergütung en der Führungskräfte der grössten börsenkotierten Banken der Schweiz, ausgenommen Kantonalbanken, erreichten 2025 neue Rekordhöhen, wie aus einer Mitteilung der Ethos -Stiftung hervorgeht. Besonders kritisiert Ethos die hohen variablen Vergütung en, die in einigen Fällen deutlich über den von Ethos empfohlenen Obergrenzen liegen.

Giorgio Pradelli, CEO von EFG International, erhielt im vergangenen Jahr eine variable Vergütung, die das 4,5-fache seines Grundgehalts entsprach, während die Richtlinien von Ethos das Dreifache für CEOs vorsehen. Sergio Ermotti, der CEO der UBS, erhielt eine variable Vergütung in Höhe des 4,8-fachen seines Grundgehalts, obwohl die UBS selbst eine Obergrenze vom Siebenfachen festlegt. Die Kritik von Ethos bezieht sich nicht nur auf die Höhe der Vergütungen, sondern auch auf die Art und Weise, wie diese strukturiert sind, insbesondere bei Julius Bär, wo ein beträchtlicher Teil der Antrittszahlung des neuen CEO nicht an Leistungsziele geknüpft ist.\Die Ethos-Stiftung befürchtet, dass diese hohen Vergütungen, insbesondere die variablen Anteile, Anreize für übermässige Risikobereitschaft schaffen könnten, was angesichts der Erfahrungen der Finanzkrise 2008 und des Zusammenbruchs der Credit Suisse besonders problematisch erscheint. Vincent Kaufmann, Direktor der Ethos-Stiftung, betont, dass die von Ethos empfohlenen Obergrenzen bewusst gewählt wurden, um genau solche Risiken zu minimieren. Die Kritik von Ethos richtet sich auch gegen die Anhebung der Obergrenze für die variable Vergütung der Geschäftsleitung von Julius Bär, was im Kontext der Verluste im Zusammenhang mit den Signa-Krediten als unvereinbar mit einer vorsichtigen Risikokultur angesehen wird. Ethos empfiehlt daher den Aktionärinnen und Aktionären der betroffenen Banken, gegen die Vergütungsanträge zu stimmen, mit Ausnahme der Fixvergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung von Julius Bär. Diese Empfehlung wird an den Generalversammlungen von Julius Bär und UBS vertreten, während die Generalversammlung von EFG International bereits stattgefunden hat.\Ein Vergleich mit anderen internationalen Finanzinstituten zeigt, dass die Gehälter der Schweizer Bankmanager im europäischen Kontext hoch sind. In der Europäischen Union sind die variablen Boni seit 2014 auf das Doppelte des Grundgehalts begrenzt, um übermässige Risikobereitschaft einzudämmen. Die Vergütungen in den USA liegen jedoch noch deutlich höher. Die CEOs der vier grössten US-Banken verdienten im Jahr 2025 alle mehr als 40 Millionen Dollar. Diese Unterschiede verdeutlichen die globalen Unterschiede in der Vergütung von Führungskräften und die unterschiedlichen regulatorischen Rahmenbedingungen. Die Kritik von Ethos unterstreicht die Notwendigkeit einer verantwortungsvollen Vergütungspolitik, die langfristige Interessen der Unternehmen und ihrer Stakeholder berücksichtigt und gleichzeitig übermässige Risikobereitschaft vermeidet. Die Diskussion über die Vergütung von Führungskräften ist daher ein wichtiger Bestandteil der Corporate Governance und der Finanzstabilität





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