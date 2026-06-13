Rekordspende von dreißigtausend Franken beim Golfdate für Winterthurer Nachwuchssport

Das Charity‑Golfturnier im Schloss Goldenberg sammelte dreißigtausend Franken. Die Mittel werden an sieben Winterthurer Spitzenvereine verteilt, wobei der FC Winterthur den größten Anteil erhält.

Das Charity ‑ Golfturnier "Golfdate" hat am vergangenen Donnerstag im malerischen Golfclub Schloss Goldenberg eine Rekordspende von dreißigtausend Franken für den lokalen Nachwuchssport erzielt. Rund achtzig Spielerinnen und Spieler, darunter zahlreiche Mitglieder der Sportvereine aus Winterthur , drückten ihre Schläger aus und trugen gleichzeitig dazu bei, die finanziellen Mittel für die Nachwuchsabteilungen zu erhöhen.

Der Ablauf des Events war von einer lockeren, aber zugleich wettkampforientierten Atmosphäre geprägt: Nach einer kurzen Begrüßung durch die Mobilia Generalagentur Winterthur, die das Turnier initiiert hat, starteten die Teilnehmenden in mehreren Gruppen über den 18‑Loch‑Platz. Durch Sponsorenbeiträge, Startgelder und Spenden während der Veranstaltung konnten die dreißigtausend Franken zusammengetragen werden, was die bisherige Summe von über einhundertfünfundvierzigtausend Franken seit der ersten Ausgabe im Jahr zweitausendeinundzwanzig deutlich übertrifft.

Die Einnahmen werden nach einem vorher festgelegten Schlüssel auf sieben der größten Winterthurer Spitzenvereine verteilt. Das Kriterium für die Aufteilung ist die Größe der jeweiligen Nachwuchsabteilung, sodass die Vereine mit den umfangreichsten Juniorenprogrammen den größten Anteil erhalten. Der FC Winterthur profitiert mit achttausend Franken am stärksten, gefolgt vom HC Rychenberg Winterthur und der Pfadi Winterthur, die je siebentausend Franken erhalten.

Weitere Empfänger sind die Red Ants Winterthur mit viertausend Franken, die Yellow Winterthur mit zweitausend Franken, die Winterthur Warriors mit eintausendfünfhundert Franken und der Radballclub Winterthur, dem fünfhundert Franken zugeschüttet werden. Die Vergabe der Gelder soll den Trainingsbetrieb, die Anschaffung von Sportgeräten und die Organisation von Turnieren für die jungen Athletinnen und Athleten unterstützen. Neben den finanziellen Beiträgen dient das Golfdate auch als Netzwerkplattform: Vereinsvertreter, Sponsoren, Eltern und junge Sportler kamen zusammen, um Erfahrungen auszutauschen und zukünftige Kooperationsprojekte zu planen.

Ein freiwilliges Organisationskomitee, das aus Mitgliedern der beteiligten Vereine besteht, hat das Event seit seiner Gründung im Jahr zweitausendeinundzwanzig betreut und kontinuierlich weiterentwickelt. Die positiven Rückmeldungen der Teilnehmenden bestätigen, dass das Turnier nicht nur Geld, sondern auch Motivation und Gemeinschaftsgefühl fördert. In den kommenden Monaten werden die Vereine die erhaltenen Mittel gezielt einsetzen, um Trainingslager zu finanzieren, die Ausstattung ihrer Hallen zu modernisieren und weitere sportliche Angebote für Kinder und Jugendliche auszubauen.

Damit soll nicht nur die sportliche Leistungsfähigkeit gesteigert, sondern auch der Breitensport in Winterthur langfristig gestärkt werden. Das nächste Golfdate ist bereits für das Frühjahr des kommenden Jahres in Planung, mit dem Ziel, die gesammelte Summe weiter zu erhöhen und noch mehr Nachwuchstalente zu unterstützen





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